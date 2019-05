Die Elbe im Museum Hitzacker „grenzenlos“ hautnah erleben

(Christian Ottenberg)

Hitzacker. Das Museum in Hitzacker, ein Fachwerk Idyll direkt an der Elbe. Auf drei Etagen geprägt vom historischem Fachwissen und einem besonderen Highlight werden hier den Besuchern Wissenswertes über die wechselvolle Geschichte und Einblicke der Geschehnisse rund um die Elbe, all den Auswirkungen der DDR – Grenzen vorgestellt.

Auf den großen geografischen Kartenmodellen im Museum sieht man hier auch ganz deutlich erkennbar den gemeinsamen Verlauf der Grenze der DDR mit der Elbe. Die signifikanten Unterschiede vor und nach der Grenzeröffnung am 19. November 1989 hatten sehr viele dramatische Momente und waren mit ihren freiheitsenziehende Merkmale und den damit verbundenen bitteren Sanktionen gekennzeichnet: Menschen die für ihre Freiheiten Risiken eingingen und mit Fluchtversuchen ihr Leben riskierten und damit die Elbe überquerten um in den Westen zu gelangen, sowie danach – als die Grenzen offen waren, in dem immer mehr der Zoll aufgelöst wurde. Die Städte und Gemeinden lebten zunächst überwiegend nach der Grenzschließung vom Tourismus.

Das Highlight des Museums setzt sich nach den Einblick in die bildhaften Zeitgeschehnissen nach außen fort in denen den Besuchern des Museums mit einer Flossfahrt auf der Flotte Herzogin Dorothea das Geschehen auf der Elbe hautnah gezeigt wird. Die Elbe mit seinen 1000 Kilometer Länge und teils ca. 200 Meter breite hat übrigens eine gewaltige Strömung im mittleren des Flusses.

Heute dient die Elbe als große Fährstraße von Frachtschiffen und dient auch den weltweiten Handels Im und Export. Da die Grenzmauern nicht mehr existieren aber noch nachempfindbar sind, empfehlt es sich unbedingt eine solche Tour zu erleben. Auch im Tier- und Planzenreich gibt es hier sehr viele Eindrücke. Die ganzen Lebensräume der Fische und Vogelarten sind hier auch besonders unmittelbar des Ufers gekennzeichnet. Alle umfassenden Fragen werden bei einem leckeren Snack an Bord vom Bordpersonal beantwortet.