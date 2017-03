„Die Bühne – Mein Leben“ im Theater im Park

Bad Oeynhausen. Am 18.03.2017, um 19:30 Uhr werden die Highlights der weltbekannten Musicals, wie Les Miserables, Starlight Express, Jackyll & Hide, Wicked und viele mehr auf der Bühne des Theaters im Park in der musikalischen Inszenierung „Die Bühne – Mein Leben“ präsentiert. Die Dramaturgie und Choreografie stammt von Thomas Modzel – einen begabten Schauspieler und studierten Musiker, der schon auf großen Bühnen in Berlin, Hamburg, Stuttgart und Wien sein Publikum überzeugen konnte. In Kooperation mit der Schauspielschule Bielefeld tritt er an diesem Abend als Solist, begleitet von einem ausgewählten Ensemble der Musikalischen Schauspielschule Bielefeld auf. Ganz nach dem Motto von Robbie Williams „Let me entertain you“ ist der Rheinländer dafür bekannt, Stimmung und gute Laune zu verbreiten.

Bei dem spektakulären Musical begeben sich die Darsteller auf eine Reise durch die Theater- und Musicalwelt und treffen auf viele bekannte Szenen und Melodien. Das Publikum wird Filmszenen und Tanzchoreografien erleben, die es so auf der Theaterbühne noch nicht gegeben hat. Bei dieser verführerischen, schillernden und schönen Reise durch die Zeit können Alltagssorgen ausgeschaltet werden und wunderbare Momente erlebt werden.

Thomas Modzel war schon auf vielen Bühnen Europas unterwegs, u. a. bei der „Opening Gala Gerry Weber“, als Valjean im Musical „Les Miserables“ in Berlin oder beim „Best of Musicals“ in der Dortmunder Westfalenhalle. Nachdem Thomas Modzel von 2010 bis 2015 die musikalische Leitung für die Musicals von Konstantin Wecker und Christian Becker übernahm, konnte die Schauspielschule Bielefeld ihn nun als Musikalischen Leiter gewinnen und begibt sich mit ihm auf Tour.

Tickets für diese Vorstellung & weitere Informationen gibt es ab 25,00 Euro in der Tourist-Information im Haus des Gastes, Im Kurpark, Tel. 0 57 31 / 13 00, geöffnet montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr und samstags von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr sowie online auf www.badoeynhausen.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Die Abendkasse ist ab einer Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet, Tel. 0 57 31 / 13 13 80.