Die Bodensee Card PLUS für das Winterhalbjahr

60 Attraktionen, ein Ticket, drei Tage Abenteuer!

Saisonverlängerung clever, unkompliziert und attraktiv. Mit der Bodensee Card PLUS Winter bietet die Internationale Bodensee Tourismus GmbH (IBT GmbH) ein spezielles Angebot zur ganzjährigen Erlebbarkeit der Bodenseeregion. Für 39 € bzw. 44 CHF kommen sowohl einheimische Ausflügler, als auch winterbegeisterte Bodenseeurlauber voll auf ihre Kosten. Das Ticket gewährt an drei Tagen freien Eintritt zu 60 Ausflugszielen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein. Die vom 21. Oktober 2019 bis zum 3. April 2020 gültige Bodensee Card PLUS Winter ist erhältlich auf www.bodensee-card.eu sowie bei über 70 Verkaufsstellen in der Region.

Unendliche Möglichkeiten an drei frei wählbaren Tagen

Bodensee – Regionen. An drei einzeln wählbaren Tagen im Winterhalbjahr können die Karteninhaber unvergessliche Bergbahnfahrten erleben, in Bädern entspannen, Museen entdecken und die atemberaubende Natur rund um den Bodensee genießen. Zudem verkürzt der exklusive Express Check-In bei vielen Ausflugszielen die Wartezeit vor Ort. Allein 13 Bergbahnen sind im Angebot der Bodensee Card PLUS Winter inklusive und befördern die Gäste in die Ostschweizer, Vorarlberger und Liechtensteiner Alpenwelt.

Nach langen Schneespaziergängen wärmt die Konstanzer Bodensee-Therme oder die Salzgrotte Leib und Seele. Auf der Insel Mainau zeigt die heimische Pflanzenwelt ihre Winterpracht, während das Chocolarium von Maestrani den ein oder anderen Regen- oder Schneetag versüsst.

Und mit dem Zeppelin Museum Friedrichshafen, dem Automuseum Wolfegg oder dem Liechtensteinischen Landesmuseum stehen echte Kultur-Highlights auf der Liste. Ausgewählte Schiffsverbindungen, wie beispielsweise die Adventsfahrten der Bodensee-Schiffsbetriebe, sind zudem rabattiert enthalten.

Attraktive Exklusivangebote: Vergünstigte Hotelübernachtungen und kulinarische Schmankerl: Die Inhaber der Bodensee Card PLUS Winter erhalten zudem exklusive Angebote zu besonderen Konditionen. Zusätzlich zu den drei Erlebnistagen, gibt es bei einem Aufenthalt im Radhotel am Gleis in Radolfzell die zweite Übernachtung geschenkt. Das Konstanzer Hotel Viva Sky und das Idyllhotel Appenzellerhof können gegen Vorlage zum Sonderpreis gebucht werden. Kostenlose «Probiererle» aus der Vierländerregion Bodensee sind im seemaxx Outlet Center Radolfzell erhältlich.

Infobox – Preise:

Erwachsene

(ab 16 Jahren) 39,- €

44,- CHF Kinder

(ab 6 Jahren) 19,- €

21,- CHF Mini

(bis einschließlich 5 Jahre) Beim Kauf einer Erwachsenenkarte auf Anfrage eine kostenlose «Mini»-Karte erhalten.

Weiterführende Informationen und eine detaillierte Aufstellung aller Leistungen und Verkaufsstellen sind im Bodensee Erlebnisplaner Winter zu finden.