Die besten Krankenhäuser Deutschlands

Bielefeld. Krankenhaus-Rankings gibt es mittlerweile relativ viele – diese beruhen auf unterschiedlich soliden Kriterien und werfen sicherlich nur ein Schlaglicht auf die Qualität eines Krankenhauses, die bekanntlich sehr vielschichtig ist.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung führt seit einigen Jahren eine unseres Erachtens fundierte Erhebung durch, in der diverse Qualitätskriterien und Patientenbefragungen zusammengeführt werden. Die „Deutschlands beste Krankenhäuser“ ist gegliedert nach Krankenhausgrößen und Spezialisierungen. Universitätskliniken und Rehaeinrichtungen sind gesondert gelistet.

Hier in unserer Region finden sich drei Adressen: Das Brüderkrankenhaus Paderborn, das Klinikum Gütersloh und unsere Katholische Hospitalvereinigung Ostwestfalen mit ihren drei Betriebsstätten Franziskus Hospital Bielefeld, Sankt Vinzenz Hospital Rheda-Wiedenbrück und Mathilden Hospital Herford. Natürlich freuen wir uns, in dieser seriösen Liste dabei zu sein, was unsere vielfältigen Qualitätsinitiativen offiziell würdigt und uns weiteren Ansporn verleiht.

Seit dem Jahr 2000, damals als Erste in Nordrhein Westfalen, sind wir gemäß DIN EN ISO 9001:2015 durch die TÜV Rheinland Cert GmbH durchgehend zertifiziert.

Auch unser „Brustzentrum Bielefeld-Herford“ ist das älteste seiner Art in Westfalen-Lippe; mit derzeit circa 400 Karzinomersterkrankungen pro Jahr. Weiterhin betreiben wir ein Darmkrebszentrum sowie ein Prostatakrebszentrum. Darüber hinaus verfügen wir über die Zertifikate Babyfreundliche Geburtshilfe, EndoProthetikZentrum, Traumazentrum und Besucherfreundliche Intensivstation.

Besonders relevant ist in diesen Tagen sicherlich das Goldsiegel der Aktion saubere Hände des Robert Koch Instituts, diese höchste Auszeichnung haben wir seit knapp vier Jahren inne; gemeinsam mit etwa fünfzig weiteren Krankenhäusern in ganz Deutschland. Über das Silber- und Bronzesiegel verfügen derzeit 200 sowie 600 Krankenhäuser von 1.500 Einrichtungen in ganz Deutschland.