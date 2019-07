Die abstrakt-skripturale Magie der Formen

Aatifi – Alphabet der Malerei

Bielefeld/Herford. Seine geheimnisvollen Formen und Linien trägt er bis heute im schwungvoll-kalligrafischen Duktus in einem Zug auf, verbunden mit expressiven Spritzern und weiteren Spuren seines Arbeitsprozesses: Der afghanisch-deutsche Künstler Aatifi hat aus der klassischen islamischen Schriftkunst, die er bis zur Meisterschaft erlernte, eine eigenständige, abstrakt-skripturale Bildsprache ohne jeden Textbezug entwickelt.

Jetzt richtet der Herforder Kunstverein im Daniel-Pöppelmann-Haus dem Künstler mit Atelier in Bielefeld seine erste institutionelle Einzelausstellung in der Region Ostwestfalen-Lippe aus. In seinen oftmals großformatigen Malereien und Grafiken vereint Aatifi einen überzeitlichen Begriff der Form mit zwei bedeutenden Kulturkreisen, mit Kraft und Dynamik, mit Tiefe und Raum.

Unter dem Titel „Aatifi – Alphabet der Malerei“ zeigt der Herforder Kunstverein über zwei Etagen in einer Einzelausstellung über 30aktuelle und jüngere Arbeiten auf Leinwand und Papier, raumgreifende Malerei, intensiv-leuchtende Tuschezeichnung auf Bütten und Collagen, die mit Farb- und Materialwahl auf die reichen Bodenschätze Afghanistans und die Folgen der Ressourcenausbeutung verweisen. Aatifi, der in Kabul und Dresden Malerei studierte, lebt und arbeitet seit 1995 in Deutschland und seit 1999 in Bielefeld.

Die Eröffnung ist am Samstag, 27. Juli 2019 um 16.30 Uhr mit einer Einführung der Kunsthistorikerin Janina Strathmeier, die Ausstellung am Deichtorwall 2 in 32052 Herford geht mit einem Begleitprogramm bis zum 27. Oktober 2019. Öffnungszeiten: mittwochs bis samstags von 14 bis 18 Uhr, sonntags von 11 bis 18 Uhr (montags und dienstags geschlossen).

Hinweise für Terminkalender: Samstag, 27. Juli 2019: „Aatifi– Alphabet der Malerei“: Vernissage um 16.30 Uhr, Einführung: Janina Strathmeier, Kunsthistorikerin, Herforder Kunstverein im Daniel – Pöppelmann – Haus, Deichtorwall 2 , 32052 Herford. 27.07.- 27.10.2019: „Aatifi – Alphabet der Malerei“, Herforder Kunstverein im Daniel – Pöppelmann – Haus, Deichtorwall 2 , 3205 2 Herford, geöffnet: Mi. – Sa. 14 – 18 Uhr, so . 11 – 18 Uhr (Mo. u. Di. geschlossen ) Mittwoch, 18.09.2019: „Der köstliche Orient“ , Lesung um 18.30 Uhr mit Prof. Dr. Peter Heine in der Ausstellung „Aatifi – Alphabet der Malerei“, Herforder Kunstverein im Daniel – Pöppelmann – Haus, Deichtorwall 2, 32052 Herford Sonntag, 22.09.2019: 11.30 Uhr Führung mit dem Künstler Aatifi durch die Ausstellung „Aatifi – Alphabet der Malerei“, Herforder Kunstverein im Daniel – Pöppelmann – Haus, Deichtorwall 2 , 32052 Herford. Sonntag, 28.09.2019: 18 – 23 Uhr, 13. Herforder Kulturnacht mit dem Künstler Aatifi in der Ausstellung „Aatifi – Alphabet der Malerei“, Herforder Kunstverein im Daniel – Pöppelmann – Haus , Deichtorwall 2, 32052 Herford.