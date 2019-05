Die 10. Bürener Nachtwanderung mit neuer Strecke

Büren. Die 10. Auflage der beliebten „Nachtwanderung auf dem Sintfeld-Höhenweg“ findet am 30. Juni 2019 statt. Die neue Strecke führt ab Büren-Harth zum Russenstein, vorbei an den Erinnerungskreuzen Lettenkreuz und Klauskreuz, Richtung Weiberg.

Dann geht es über den Deutschen Stein vorbei am Pestfriedhof und Hügelgräber durch den Leiberger Wald. Für die 20km-Strecke sind die Startzeiten im Halbstundentakt 2:30 Uhr, 3:00 Uhr und 3:30 Uhr. Diebeiden 10km-Gruppen starten um 4:00 Uhr und um 4:30 Uhr Start und Zielort der Nachtwanderung ist der Wanderparkplatz Ringelstein gegenüber vom Bahnhof, Buschenbach 1, in 33142 Büren-Harth. Ebenso wird es mindestens eine Raststation geben, bei der allen Teilnehmern kostenlose Erfrischungsgetränke gereicht werden. Je nach Startzeit werden Sie zwischen 07:30 und 08:30 Uhr wieder am Startort sein, wo Sie sich im Restaurant „Waldschenke“ am herzhaften Frühstücksbuffet belohnen können. Das Restaurant „Waldschenke“ ist fußläufig in circa 10 Minuten vom Startort zu erreichen. Das Frühstück ist in der Teilnahmegebühr enthalten und kann aus organisatorischen Gründen nicht ausgebucht werden.