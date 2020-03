DGB OWL fordert: Kurzarbeitergeld muss erhöht werden!

Die Folgen des Corona -Virus sind allgegenwärtig.

Paderborn. Auch wirtschaftliche Effekte bleiben nicht aus. Ein schnelles Gegensteuern ist wichtig , damit Arbeitsplätze erhalten und Einkommen gesichert werden. Der erleichterte Zugang zum Kurzarbeitergeld ist dabei ein wichtiger Gewerkschaftssekretärin Schritt. Aus Sicht des DGB ist aber ein höheres Kurzarbeitergeld in Höhe von mindestens 80% nötig. „Gerade Geringverdienende können die entstandene Lohnlücke von bis zu 40% kaum Telefon: 05251 2903713 kompensieren .“,macht Anke Unger, Regionsgeschäftsführerin des DGB Ostwestfalen. „Es ist völlig inakzeptabel, dass die geplanten Entlastungen bei den Sozialversicherungsbeiträgen einseitig den Arbeitgebern zugutekommen sollen.

Die Sozialversicherungsbeiträge werden paritätisch von Arbeitnehmern und den Arbeitgebern getragen. Arbeitnehmer müssen daher in gleichem Umfang entlastet werden.“, fordert Unger. Es darf nicht sein, dass der Staat für die Unternehmen in die Bresche springt und unsere Kolleginnen und Kollegen auf Sozialhilfe angewiesen sind! Auch dürfen Beschäftigte, die jetzt durch Kinderbetreuung aufgrund von Schul – und Kitaschließungen gebunden sind, keine Lohneinbußen haben. Hier müssen Politik und Arbeitgeber schnelle Lösungen finden. In diesen Krisenzeiten zeigt sich besonders die Bedeutung des Arbeits-und Gesundheitsschutzes, um die Risiken für die Beschäftigten zu mindern.

Schutzausrüstung und Hygienemaßnahmen sind unverzichtbar. Gerade diejenigen, die jetzt noch hinter den Kassen, auf der Straße und im Gesundheitswesen für unsere Versorgung und Sicherheit sorgen, müssen geschützt werden. Aber auch für alle anderen Bereiche muss der Gesundheitsschutz jetzt oberste Priorität haben–ein Dixi-Klo auf der Baustelle ist keine ausreichende Hygieneversorgung.Anke Unger appelliert an die Unternehmen in Ostwestfalen -Lippe Qualifizierung als Instrument zur Beschäftigungssicherung in Kurzarbeit und Krisezu nutzen: „Qualifizierung ist eine nachhaltige Investition in die Zukunft. Die Rahmenbedingungen für Unternehmen wurden erheblich erleichtert, die Fördergelder sind so hoch wie nie zuvor