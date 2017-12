Dezember-Special im Marta-Shop

Herford. Eine besondere Aktion läutet die bevorstehende Adventszeit im Marta Herford ein: Die Marta-MitarbeiterInnen haben mit einer persönlichen Auswahl an Artikeln den Museumsshop erweitert. Ganz im Zeichen von Kunst, Architektur und Design handelt es sich dabei um besondere Designobjekte, hochwertige Künstlereditionen, Bücher, Schreib- und Spielwaren. Als Neuheiten präsentiert der Marta-Shop ab dem 15.12. einen eigenen Marta-Wein, gestaltet vom Künstler Olav Christopher Jenssen, sowie eine neue Edition von Dan Perjovshi. Auf gekennzeichnete Waren erhält man bis zum 31.12. an der Museumskasse bis zu 15% Rabatt. Der Marta-Shop ist außer montags von 11 bis 18 Uhr, am 1. Mittwoch im Monat sogar bis 21 Uhr geöffnet.