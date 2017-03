Deutschlands größtes Indoor-Bluesfestival schreibt 2017 seine Erfolgsgeschichte fort

HalleWestfalen. Die einzigartige Erfolgsgeschichte von Deutschlands größtem Indoor-Bluesfestival wird 2017 fortgeschrieben. „Wir präsentieren erneut eine hochkarätige Besetzung mit erstklassigen Musikern“, sagt Initiator Peter Schulte. Das künstlerische Line-up für die 15. Auflage des populären R’n‘B-Festes am 28. Oktober (Samstag) 2017, ab 18.00 Uhr, im GERRY WEBER EVENT CENTER liest sich eindrucksvoll: die fünfköpfige Frauenband >Jane Lee Hooker< aus New York City, die im benachbarten Osnabrück gegründete >Blues Company< feat. The Fabulous BC Horns & the Soul Sistaz, die weltweit auftretende und erfolgreiche Gruppe >Andy Fairweather Low and The Lowriders< und Walter Trout, einer der besten Blues-Gitarristen der Welt.

Das >B&W Rhythm’n’Blues-Festival< hat sich in seinen 15 Jahren einen renommierten Namen weit über die nationalen Grenzen hinaus erspielt und auch international bekannt gemacht. „Wir bieten feinste Live-Unterhaltung“, freut sich Peter Schulte über die „erfolgreich gelebte Festivalphilosophie“. Und so erwarten die Besucher der legendären Kultveranstaltung außergewöhnliche Künstler, die mit Soul, Funk, Jazz, Rock sowie Blues einmal mehr einen unvergesslichen Eindruck bei den Gästen hinterlassen. Bisher kamen bei den 14. Festivals insgesamt über 20.000 Besucher zum jeweils rund siebenstündigen Musikmarathon – eine gemeinschaftliche Konzeption zwischen dem Haller Lautsprecherhersteller Bowers & Wilkins (B&W) und dem lokalen Veranstalter GERRY WEBER MANAGEMENT & EVENT.

Jane Lee Hooker

…ist eine fünfköpfige Frauenband aus New York City, die keineswegs neu im Musikbusiness ist und der musikalische Auftakt beim diesjährigen >Rhythm & Blues-Festival< in HalleWestfalen sind. Sie haben jahrzehntelange Musikerfahrung, sowohl im Studio, als auch auf Tour. Jedes der Bandmitglieder hat bereits vor Tausenden von Fans gespielt, während sie sich mit Bands wie Motörhead, MC5, Lynyrd Skynyrd, Aerosmith und Deep Purple die Bühne geteilt haben. Mit zwei Leadgitarren, einer knallharten Rhythmusgruppe und gefühlvoll-rauen Vocals ehren sie mit viel Seele die Musikgrößen Muddy Waters, Howlin Wolf, Johnny Winter, Big Mama Thornton und andere Bluesgrößen. Im Jahr 2015 unterzeichnete die Band bei dem renommierten Blues-Label >Ruf Records< und veröffentlichte ihr Debüt-Album >No B!<, ein weiterer Longplayer ist in Arbeit. Peter Schulte sieht, „Jane Lee Hooker als ein glühendes ‚Blues-Monster‘, das es versteht, zuerst ins Ohr zu flüstern, bevor es kräftig auf dem Herz herumtrampelt.“ Mehr Infos sind unter www.janeleehooker.com abrufbar.

Blues Company feat. The Fabulous BC Horns & the Soul Sistaz

Für die deutsche Musikszene war der 21. Mai 1976 ein Tag, der für die nächsten vier Jahrzehnte von Bedeutung sein sollte: Zum ersten Mal stand die in Osnabrück gegründete Blues Company auf der Bühne – schon damals mit Todor „Toscho“ Todorovic als Leadgitarrist und Sänger. Es war die Geburtsstunde der erfolgreichsten und langlebigsten deutschen Bluesband, die auch 40 Jahre später über Deutschlands und Europas Grenzen hinaus ihre unverwechselbaren musikalischen Duftmarken setzt.

Seit vier Jahrzehnten stehen sie nun auf der Bühne, haben rund 4.000 Auftritte in 14 Ländern gespielt und 31 Alben veröffentlicht. Zahlen, die durchaus beeindrucken und deutlich machen, dass die Musiker um Mastermind Todorovic den Blues in Deutschland ganz entscheidend geprägt haben und Musiker sind Pioniere, Perfektionisten sowie Preisträger der deutschen Bluesszene. In Ihren Regalen stehen hochkarätige Auszeichnungen wie der >Preis der Deutschen Schallplattenkritik< der >Big Blues Award< oder der >Blues Louis< verliehen vom Südwestrundfunk (SWR). Letztmals stand die Gruppe vor 13 Jahren auf der Bühne in HalleWestfalen und nun heißt es wieder „Blues at its best“ beim >15. B&W R’n’B Festival<. Im bewährten Blues-Company-Stil-Mix präsentiert die Band knackigen Chicago-Blues mit blitzenden Gitarrensoli, anrührende Balladen, eine Prise Soul und wiegende Jazz-Grooves. Kurzum: mitreißende Musik zu 100 Prozent in Eigenarbeit hergestellt. Alles zu dieser Band unter www.bluescompany.de.

Andy Fairweather Low and The Lowriders

Der musikalische Werdegang von Andy Fairweather Low wurde früh durch zahlreiche internationale Top-Stars wie unter anderem Eric Clapton, George Harrison, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Elton John, The Who, BB King, Joe Cocker, Bee Gees, Mary J. Blige und Van Morrison geprägt. Eine Liste, die endlos fortgeführt werden kann. Vor zehn Jahren veröffentlichte der begabte Musiker sein erstes Soloalbum. Weitere erfolgreiche Platten sollten schnell folgen, bevor er zusammen mit den Lowriders auf große Reise ging. In den folgenden Jahren präsentierten Andy & Band ihre Begabung rund um die Welt und begeisterten auf Tourneen von Deutschland bis Japan. Ein besonderes Highlight war sicherlich die Eröffnung bei der Eric Clapton-Tour zu seinem 70. Geburtstag im Madison Square Garden in New York. Die Tour machte in insgesamt sieben Städten Halt und endete in der legendären >Royal Albert Hall<. Seine nächste Station wird am 28. Oktober 2017 das >B&W Rhythm’n’Blues-Festival< in der ostwestfälischen Lindenstadt sein. Weitere Informationen sind unter www.andyfairweatherlow.com zu erhalten.

Walter Trout

Seit Jahrzehnten gilt Walter Trout als einer der besten Blues-Gitarristen der Welt. Er spielte unter anderem mit John Lee Hooker, Canned Heat und John Mayall, bevor er ab 1990 unter eigenem Namen mehr als zwanzig Alben veröffentlichte und unermüdlich tourte. 2014 aber kam die Zäsur – der heute 66-Jährige sah dem Tod ins Auge: Nachdem ihn lange gesundheitliche Probleme geplagt hatten, wurde er mit einer unheilbaren Lebererkrankung in die Intensivstation einer Spezialklinik in Nebraska eingeliefert. Dort rettete ihm im Mai eine Organspende das Leben. Weil Trout nicht ausreichend versichert war, musste die Transplantation mit einer groß angelegten Spendenaktion finanziert werden. Die schwerste Zeit in seinem Leben erklärte er im letzten Jahr für offiziell beendet: „Jetzt bin ich in der Lage, so gut zu spielen wie lange nicht. Ich fühle mich wie neu geboren und kann es kaum erwarten wieder unterwegs zu sein.“ Alles über diesen Künstler ist nachzulesen unter www.waltertrout.com.