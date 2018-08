Deutschlands größte Spiele-Roadshow 2018 zu Gast in Dortmund

Messepremiere. An eleganten, schwarzen Ständen können Besucher über den gesamten Messezeitraum bekannte Marken wie Converse, Naketano oder CALVIN KLEIN zu günstigen Konditionen erwerben.

Wohnen & Leben 2.0: Sicher, attraktiv und gemütlich wohnen

Ein sicheres und komfortables Zuhause ist keine Zukunftsvision. Der diesjährige DORTMUNDER HERBST präsentiert daher neu auf der Fläche HAUS & WOHNEN die „Smart Home Roadshow“ zu verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten für mehr Komfort, Energieeffizienz und Sicherheit. Mieter und Eigentümer bekommen hier eine herstellerunabhängige und individuelle Beratung, passgenaue Lösungen für jedes Budget sowie Inspirationen rund um das intelligente Zuhause und können sich zu Einbruchprävention beraten lassen.

Leckere Rezepte, Promiköche und die Chance auf vier Gasgrills

Auf der Fläche KÜCHE & HAUSHALT gibt es Nützliches und Praktisches für Küche & Co. Besucher dürfen sich in diesem Jahr wieder auf die unterhaltsame Kochwerkstatt mit Radio 91.2 freuen. Der Moderator Stefan Hoffmann und der Koch Jan Urban zaubern herbstliche Rezepte vor den Augen der Besucher. Wer die Rezepte daheim nachkochen möchte, kann am Stand direkt das passende Rezeptheft mitnehmen. Zudem werden wieder prominente Gastköche aus dem Sportbereich erwartet, die gemeinsam mit den Profis den Kochlöffel schwingen.

Ein weiteres Highlight ist der „Dortmunder Grill-Champions“- Wettbewerb, der in diesem Jahr bereits zum dritten Mal von der Messe Dortmund in Kooperation mit dem Stadt-Anzeiger ausgetragen wird. Ob jemand auf dem Fußballplatz, im Kleingarten, mit der Krabbelgruppe, mit Wanderfreunden oder auf der Terrasse daheim gerne den Grill anschmeißt, jeder hat die Chance auf den Titel „Grillchampions 2018“ und somit auch auf hochwertige Enders- Gasgrills als Preise. Bewerben können sich Dortmunder Grill-Teams mit maximal vier Personen noch bis zum 08. September über grillchampion@stadtanzeiger-dortmund.de. Die vier besten Bewerbungen dürfen dann am Tag der Deutschen Einheit ihre Fertigkeiten in drei Runden unter Beweis stellen.

Weitere spannende Themenwelten

Wenn es um Freizeit und Reisen geht, steuern Besucher mit der UNTERWEGS die richtige Themenwelt an. Hier präsentieren sich Tourismusverbände, Freizeiteinrichtungen, Städte und Regionen und stellen den Besuchern ihre Attraktionen vor. Das TUI ReiseCenter aus Schwerte lädt zum Torwandschießen ein. Talentierte Kicker können u.a. einen Club Med Gutschein i. H. v. 2000 Euro oder eine AIDA Kreuzfahrt gewinnen.