Deutschlands familienfreundlichste Urlaubsorte am Meer

Berlin/OWL . Dünen, Strandkörbe und kilometerlange Sandstrände – Von Bielefeld ist das Meer bereits innerhalb weniger Stunden zu erreichen und in Anbetracht der aktuellen Hitzewelle eine ideale Möglichkeit für Abkühlung und Entspannung zu sorgen. Eine neue Datenanalyse von Betreut.de hat die familienfreundlichsten Küstenorte identifiziert und noch den einen oder anderen Geheimtipp parat.

Urlaub an der Nord- und Ostsee – was noch bis vor wenigen Jahren als langweilig und spießig galt, ist heute voll im Trend, immer häufiger auch unter jungen Familien. Statt für einen zwei- bis dreiwöchigen Pauschalurlaub zu sparen, sind heute kürzere und häufigere Reisen angesagt. Und hierfür bietet die deutsche Küste, mit ihren kilometerlangen Sandstränden, idyllischen Orten und atemberaubenden Landschaften zahlreiche attraktive Ausflugsziele und Erholungsmöglichkeiten. Doch welche Orte sollten Familien für ihren nächsten Strandurlaub oder Kurztrip besonders berücksichtigen?

Betreut.de hat über 80 Gemeinden an der Nord- und Ostsee in einer Datenanalyse gegenübergestellt und die familienfreundlichsten Urlaubsorte identifiziert. Mit überraschenden Ergebnissen:Das Wichtigste in Kürze:

Inseln toppen das Festland. An der Nordsee schafft es Amrum mit der Gemeinde Nebel unter die Top 3 des Gesamtrankings und überzeugt insbesondere aufgrund ihrer Bestplatzierung in der Kategorie Spielplätze mit jeder Menge Spaß für die Kleinen.

Kampen auf Sylt verspricht mit der größten Café- und Restaurantdichte ein vielfältiges kulinarisches Angebot.

Naturliebhaber kommen auf der Insel Spiekeroog am besten auf ihre Kosten.

Regenjacke nicht vergessen: Das Wetter an der Nordsee ist unbeständiger als an der Ostsee.

>> Die ausführliche Auswertung finden Sie hier.

Methode

Für das Ranking wurden 87 Städte und Gemeinden in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern für einen familienfreundlichen Urlaub an der Nord- und Ostsee verglichen. Analysiert wurden die Vegetationsflächen, die Spielplatzdichte pro Kopf, das Angebot an Restaurants, Eisdielen und Cafés pro Kopf und das Durchschnittswetter in den Sommermonaten (Sonnenstunden und Niederschlag)

Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die einzelnen Metriken mit einer Skala von 0 bis 100 standardisiert. Das finale Ranking ergibt sich aus ihrem Mittelwert. Alle Kategorien wurden gleich gewichtet.

Quelle:

1 Stiftung für Zukunftsfragen: Tourismusanalyse 2019. Abrufbar unter: http://www.tourismusanalyse.de/fileadmin/user_upload/tourismusanalyse/2019/Stiftung-fuer-Zukunftsfragen-Tourismusanalyse-2019.pdf