Deutschlands einzigartiger Ruhrpott-Comedian auf großer Arena-Tournee

HalleWestfalen. Wenn das Erzählen von Witzen eine Superkraft ist, dann ist Markus Krebs ein Superheld. Die schwarze Mütze und Sonnenbrille sind sein Heldencape und der unvergleichliche Ruhrpott-Charme seine Geheimwaffe im Kampf gegen schlechte Laune. Kein Wunder, dass die Hallen immer größer werden und der Meister der schnellen Pointen im kommenden Jahr auf große Tour durch die Arenen unseres Landes geht: Am 20. November (Freitag) 2020, ab 19.30 Uhr, beweist der Duisburger Kult-Comedian erstmals auch in der ostwestfälischen Eventarena, dass ihm in Sachen Wortwitz und schrägen Doppeldeutigkeiten so schnell keiner das Wasser – oder das Bier – reicht. Schlag auf Schlag heißt es dann in HalleWestfalen: „Pass auf… kennste den?!“.

Für einen perfekten unterhaltsamen Abend mit Markus Krebs braucht es selbst in einer Arena nicht viel: ein einfacher Stehtisch, ein Barhocker und eine Flasche Bier. Sein Humor-Prinzip? Irgendetwas zwischen Kneipen-Kumpel und Witze-Papst. Der Duisburger plündert regelmäßig den Erfahrungsschatz seines eigenen Lebens und findet immer wieder aufs Neue absurde Situationen und Anekdoten. Markus Krebs bedient exzellent die Humor-Zentren des Publikums. Egal ob intelligente Komik oder kalauernde Wortschöpfungen, in seinem vierten Soloprogramm „Pass auf… kennste den?!“ schreckt der Mann mit dem Zopf vor keinem (Flach-)Witz zurück.

Markus Krebs ist bekannt für seine gnadenlos kompromisslosen Pointen-Abfolgen, die ihn innerhalb der deutschen Comedy-Szene einzigartig machen. Bereits in seinem ersten Live-Programm „Literatur unter Betäubung“, dem Nachfolger „Hocker Rocker“ und dem dritten Solo „Permanent Panne“, das er am 21. September 2018 auch 1.600 begeisterten Fans im ausverkauften GERRY WEBER EVENT CENTER präsentierte, folgte Gag auf Gag. Im aktuellen Dauerbrenner „Pass auf… kennste den?!“ führt der selbsternannte „Mann hinter dem Bauch“ diese Tradition fort und beschert auch seinem ostwestfälischen Publikum ein Humor-Spektakel voller Lachkrämpfe und ohne Atempausen. Und wer diesen Abend mit Markus Krebs verbringt, nimmt nichts mit. Es gibt keine Botschaft, dafür aber eine Show bestehend aus Pointen der komödiantischen Spitzenklasse.