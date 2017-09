Deutsches Automatenmuseum präsentiert sich auf HanseLife in Bremen

ESPELKAMP. Zum bereits zweiten Mal beteiligt sich das Deutsche Automatenmuseum bei der HanseLife in Bremen als Kooperationspartner am Messestand der Samtgemeinde Kirchdorf. Bei der Einkaufs- und Erlebnismesse vom 9. Bis 17 September 2017 wird das Deutsche Automatenmuseum aber nicht nur seine eigene Attraktivität als Ausflugsziel hervorheben, sondern vor allem auch den nördlichen Mühlenkreis mit seinen zahlreichen touristischen Highlights repräsentieren. Der Gemeinschaftsstand befindet sich in der Bremer Messehalle 2, Standnummer 2A30.

„Hintergrund unseres Gemeinschaftsstandes mit der Samtgemeinde Kirchdorf und weiteren Partnern ist, dass die Weser-Lippe Bahn-Rad-Route auch in Espelkamp Halt macht“, erläutert Sascha Wömpener, Leiter des Deutschen Automatenmuseums. „Gemeinsam wollen wir die Messebesucher für die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten in der Region vom Dümmer-Weser-Land über Kirchdorf bis zum nördlichen Mühlenkreis begeistern. Darüber hinaus natürlich auch unser Museum und Schloss Benkhausen als sehenswertes Ausflugsziel in der Region noch bekannter machen.“

Insbesondere die aktuelle Sonderausstellung im Deutschen Automatenmuseum über die Wirtschaftswunderzeit, in der es um deutsche Automatenkultur in den 50er und 60er Jahren geht, hat sich inzwischen als Publikumsmagnet erwiesen. Die zahlreichen Fotografien von Jupp Darchinger sowie viele weitere Originale aus der deutschen Nachkriegszeit unterstreichen den „volksnahen“ Charakter der Ausstellung und machen sie dadurch so authentisch.

„Für Gruppen haben wir derzeit sogar ein besonderes Angebot“, verspricht Sascha Wömpener. „Für eine Pauschale von 15 Euro gibt es neben einer rund einstündigen Führung durch unser Museum und die Sonderausstellung nebenan im Schloss Café auch noch Kaffee und Kuchen für unsere Gäste.“

Um Voranmeldung werde allerdings gebeten, ergänzt er, dies sei unter 05 743 / 9318 222 oder per eMail unter anmeldung@deutsches-automatenmuseum.de möglich.

Weitere Infos auch unter:

www.deutsches-automatenmuseum.de

www.bahnradrouten.de/weser-lippe

BUZ: Sie machen „gemeinsame Sache“ für die Region auf der diesjährigen HanseLife in Bremen: v.l.n.r.: Sascha Wömpener (Deutsches Automatenmuseum), Axel Zielke (Barre’s Brauwelt), Claudia Burchard-Tejada (Projektreferentin Messe Bremen), Ingo Kleemeyer (Projektleiter Messe Bremen), Sina Willert (Kirchdorfer Spargel-Botschafterin), Rolf Hedemann (Heideschäfer Arthur), Sabine Kammacher (Stadt Sulingen), Doris Mesloh (Spargel- und Beerenhof Thiermann), Gerd Walsemann (Privatbrauerei Barre)

Foto: HanseLife Bremen