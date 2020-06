„Deutsche Botschaft“ am 18. Juni auf der Waldbühne Adlerwiese

Sparkassen-Unterhaltung am Feierabend in der Gartenschau Bad Lippspringe

Bad Lippspringe. Am Donnerstag, 18. Juni, dürfen sich die Besucher der Gartenschau Bad Lippspringe im Rahmen der Sparkassen-Unterhaltung am Feierabend auf ein Open-Air-Konzert mit der Gruppe „Deutsche Botschaft“ freuen. Die Musiker begeistern mit Energie und Spielfreude.

„Deutsche Botschaft“ – dieser Name ist Programm! Fünf erfahrene Musiker aus dem Raum Paderborn haben die Herausforderung angenommen, Pop und Rock auf Deutsch zu machen und auf ihre eigene Art zu interpretieren. Die Musiker sorgen für ein ganz besonderes Live-Erlebnis mit harmonischem Sound sowie Texten zum Mitsingen und Zuhören.

Die Corona-Pandemie sorgt weiterhin für spezielle Rahmenbedingungen bei der beliebten Veranstaltungsreihe. Weiterhin dürfen maximal 100 Besucher das Konzert auf der Adlerwiese gleichzeitig verfolgen. Der Einlass erfolgt ausschließlich über den Haupteingang zur Gartenschau an der Lindenstraße. Zur Einhaltung der Abstandsregeln werden die Stühle in einem Abstand von zwei Metern aufgestellt. Das Picknicken auf der Adlerwiese ist nicht gestattet, Platzreservierungen vorab sind nicht möglich. Ordner werden das Geschehen vor Ort beobachten und darauf achten, dass sich alle Besucher an die Vorgaben des Hygienekonzeptes halten.

Für das leibliche Wohl ist während der „Sparkassen-Unterhaltung am Feierabend“ auf der Waldbühne Adlerwiese gesorgt. Der Gastronomie-Pavillon der Fleischerei Schröder hat typische Imbiss-Speisen wie Pommes frites, Bratwurst und Currywurst sowie Kaltgetränke im Angebot.

Der Eintritt zum Feierabend-Konzert ist für Jahreskarten-Inhaber frei. Alle anderen Besucher zahlen dank des günstigen Feierabend-Tickets ab 17.00 Uhr nur 6,00 Euro.