Deutsch-Türkische Kontaktgruppe Rietberg stellt sich vor

Die Deutsch-Türkische Kontaktgruppe Rietberg und das Kommunale Integrationszentrum Kreis Gütersloh laden zu einem besonderen Abend in das Jugendhaus Südtorschule nach Rietberg ein. Am Freitag, 8. November, um 18 Uhr, werden die Möglichkeiten des kulturellen Austausches aufgezeigt. Die Veranstaltung mit dem Titel ‚Interkulturelle Begegnung – wie geht das?‘ ist Teil der Begegnungsreihe mit Migrantenorganisationen 2019.

Rietberg. „Als in den siebziger Jahren viele Menschen türkischer Herkunft nach Rietberg kamen, hat sich der Verein ‚Deutsch-Türkische Kontaktgruppe Rietberg‘ für eine Öffnung der Schulen und Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft stark gemacht“, erklärt Mehmet Mayadali zur Entstehungsgeschichte des Vereins. Das Ziel des Vereins ist es, Vorurteile abzubauen und persönliche Begegnung zu fördern. An dem Abend wird der Verein seine Aktivitäten und Projekte vorstellen. „Den Besuchern wird ein Mix aus Wissen, informeller Begegnung und kulturellem Austausch angeboten“, beschreibt Nelson Rodrigues, Mitarbeiter des Kommunalen Integrationszentrums.

Das Programm wird musikalisch durch den türkischsprachigen Chor ‚Koro Turco‘ umrahmt. „Koro Turco bietet durch musikalische Beiträge einen Anlass für Zusammenkunft und Austausch“, so Cem Özel, Geschäftsführer des Chores. Ihre Musik interpretiert Gefühle wie Liebe, Trauer und Frohsinn, die die Menschen vereinen. Özel wird auch auf die Bedeutung der Musik für das Zusammentreffen zwischen Menschen und Kulturen eingehen. Catrin Geldmacher, Vorsitzende des Vereins ‚Weltreise durch Wohnzimmer e.V.‘, wird ihre Erfahrungen mit dem Begegnungsprogramm präsentieren. Des Weiteren wird Dr. Michael Orlob, zweiter Vorsitzender des Heimatvereins der Stadt Rietberg e.V., anwesend sein und erklären, wie interkulturelle Begegnungen Heimat schaffen.

Anmeldungen für die Veranstaltung nimmt das Kommunale Integrationszentrum bis zum 6. November per Mail (kommunales-integrationszentrum@kreis–guetersloh.de) oder telefonisch unter 05241 851543 entgegen. Unter dem Link können Sie sich auch direkt online anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos. Ort der Veranstaltung ist das Jugendhaus Südtorschule, Delbrücker Straße 1, 33397 Rietberg.