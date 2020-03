Detmolder Wochenmarktkiste Gemeinsame unbürokratische Hilfe in Krisenzeiten

Detmold. Mit einer innovativen Zusammenarbeit werden die Wochenmarkthändler und die Stadt Detmold ab Donnerstag einen Lieferservice für Menschen einrichten, die derzeit nicht das Haus verlassen dürfen oder verlassen sollten und niemanden haben, der für sie einkaufen kann. Hierfür sollen Kisten in drei Größen angeboten werden: zu 10 €, 15 € und 20 €. Die Inhalte der Kiste beinhaltet Obst und Gemüse, das gut gelagert werden kann. Bioprodukte sind nicht im Angebot, ebenso können Käse und Fleischwaren nicht geliefert werden, da die ununterbrochene Kühlkette nicht gewährleistet werden kann. „Ich freue mich über diese unbürokratische Hilfe in Krisenzeiten. Keine Detmolderin und kein Detmolder soll alleine unversorgt zurückbleiben; das ist ganz pragmatische Solidarität“, so Initiator Frank Hilker, I. Beigeordneter und Kämmerer der Stadt Detmold.

Ab sofort können Bestellungen unter der Telefonnummer 05231/977 443 von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr aufgegeben werden. Die Kisten werden an Markttagen jeweils dienstags und donnerstags geliefert. Sie werden bestückt von einer Händlergemeinschaft des Wochenmarktes, die sich für die Hilfsaktion zusammengeschlossen hat. „Unser Dank gilt der Marktbeschickergemeinschaft für ihre spontane Zusammenarbeit“, so Hilker. Die Lieferung und Organisation erfolgt über eine Kooperation der Stadt Detmold mit der Stadthallen GmbH. Bezahlt werden die Kisten mit einem Lastschriftverfahren. Einmalig muss hierfür ein Formular ausgefüllt und unterschrieben werden, das auch im Internet bereitgestellt wird. Sollte das Lastschriftverfahren nicht möglich sein, kann ausnahmsweise auch eine Bestellung auf Rechnung erfolgen. Die Kisten oder Tüten werden dann vor die Haustür gestellt. Künftige Mitstreiter haben sich auch schon gemeldet: Die Bürgerstiftung hat bereits angekündigt, dieses Projekt z.B. mit Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen. Informationen unter www.detmold.de