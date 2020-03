Detmolder Seniorenbeirat besucht islamisches Kommunikationszentrum

Der kulturell-religiöse Austausch bringt viele Gemeinsamkeiten zutage

Detmold. In den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurden in der Türkei Arbeiter für das deutsche Wirtschaftswunder angeworben, die infolgedessen auch islamische Religionsgemeinschaften gründeten. In Detmold befinden sich zwei muslimische Gemeinden. Der Seniorenbeirat besuchte eine davon, nämlich das islamische Kommunikationszentrum Detmold e.V., um sich über das Wirken der Gemeinschaft in der Detmolder Gesellschaft zu informieren. Stefan Fenneker, seit 2008 Integrationsbeauftragter der Stadt Detmold, schilderte bei dem Besuch die Kontakte und Beziehungen in der Einbindung zum Detmolder Alltagsleben: Beim vergangenen NRW-Tag wurde eine Straße der Nationen gebildet, in der sich die Gemeinde präsentieren konnte. Die Gemeinde nimmt an den jährlichen Detmolder Familienfesten teil und ist Mitglied in dem Integrationsgremium „Arbeitskreis Integration Detmold“.

In diversen Projekten, wie z. B. bei der Sprachförderung und der schulischen Förderung, war das islamische Kommunikationszentrum beteiligt. Derzeit gibt es eine Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz. Die aus der Mitte des Beirats gestellten Fragen zum Erlernen von Bilingualität, Unterricht in türkischer Sprache an der Weerth- und Bachschule, Salafismus und Dschihad, Trennung von Staat und Religion, Unterbringung in Pflegeheimen und Bestattungsriten beantworteten Isa Eminoglu und Salem Gam als Vertreter der Gemeinde. Dabei war auch festzustellen, dass das Christentum und der Islam im Vergleich mehr Gemeinsamkeiten als Trennendes aufweisen. Die Besucher*innen konnten die Zeremonie des Nachmittagsgebets des Imam Orhan Güler in der Moschee miterleben und bedankten sich zum Abschluss für die gewährte Gastfreundschaft.