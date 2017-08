Detmolder Kunsttage Musikprogramm 2017

Detmold. „SELBST“

Zu sehen in der Stadthalle Detmold vom 09.09. bis zum 15.09. 2017, täglich von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, den 18.09.2017 um 19.30 Uhr.

Der schlafende Mann schwebt eine handbreit über dem Boden, ausstaffiert mit Pyjama und Kuscheltier wie ein träumendes Kind. Im Hintergrund: die Trümmer einer zerstörten Stadt. Eine Gruppe von Menschen liegt, lehmbedeckt, miteinander verschlungen am Boden.

Der Bergsteiger schaut mit Eiszapfen im Bart in die Kamera – ein letztes Selfie in eisiger Berglandschaft.

Mitunter sind es morbide Bilder, die Künstler zum Thema „Selbst“ zeigen: ein Traumbild, eine apokalyptische Vision, ein Memento Mori.

Das Selbstbildnis hat eine Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende alte Geschichte in der Kunst. Was beschäftigt zeitgenössische Künstler, welche Aspekte des Selbst erscheinen wichtig in Zeiten von Selfiestick und Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken?

Es geht weit über das Selbstportrait, das Abbild des Künstlers hinaus. Vielmehr stellen sich Fragen danach, was Identität ausmacht, was eine Persönlichkeit definiert.

Die junge Frau, die im Zeitraffervideo den Inhalt eines ganzen Kleiderschranks durchprobiert – alles passt, doch nichts will zu ihr passen.

Der Mann, der sein Gesicht mit einer Discountertüte verhüllt – bis hin zum abstrakten skulpturalen Netzwerk, das fragt: was bin ich als Individuum, wie verknüpfe ich mich mit Anderen ?

Die 44. Detmolder Kunsttage zeigen in einer vielschichtigen Ausstellung die Werke von 13 nationalen wie internationalen Künstlern zum Thema Selbst : in Malerei, Fotografien, Skulpturen und Videos.

