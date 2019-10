Detmolder Büchermäuse – Die besondere Krabbelgruppe

Detmold. Die Stadtbibliothek bietet einen neuen „Büchermäuse-Kurs“ an. Der Kurs ist für 9 bis 13 Monate alte Babys und deren Eltern gedacht und startet am Donnerstag, 7. November 2019. Die Kursleitung hat Caroline Tomasovits, sie ist staatlich anerkannte Erzieherin und leitet Babymassage-Kurse. Im Kurs vermittelt sie den Eltern und Babys auf spielerische Weise Literatur, indem sie viele Kniereiter, Fingerspiele und Kinderlieder vorstellt..

Zudem gibt Tomasovits noch ein wenig Fachwissen an die Eltern weiter, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit sich gegenseitig auszutauschen und ihr Fragen zu stellen, sowie Material zum Mitnehmen für zu Hause. Darüber hinaus lernen die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer geeignete erste Bilderbücher für ihre Kleinen kennen und erfahren, wie man mit Kindern in dem Alter am besten Bilderbücher betrachtet. Außerdem bekommen sie einige wenige ausgewählte Ratgeber z.B. zu den Themen Schlafen, Gesundheit und Sprachförderung vorgestellt. Da feste Rituale für die Kleinen sehr wichtig sind, beginnt jede Stunde mit einem wiederkehrenden Begrüßungslied und endet mit einem sich wiederholenden Abschiedslied.

Der Büchermäuse-Kurs findet an sechs aufeinander folgenden Donnerstagvormittagen jeweils von 10:15 bis 11:15 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 15 Euro. Da es sich um eine geschlossene Gruppe mit nur begrenzter Teilnehmerzahl handelt, wird um verbindliche Anmeldung bis zum 5. November 2019 unter Tel. 05231-309417 oder per Mail an k.blume@detmold.de gebeten.