„Detmolder Advent“ – vom 06. bis 24. Dezember 2017

Freuen Sie sich auf Weihnachtsstimmung vom Feinsten

Detmold. Am Nikolaustag ist es wieder soweit: Der Detmolder Advent öffnet zum 5. Mal seine Türen und verwandelt den Marktplatz in eine stimmungsvolle Weihnachtswelt. Die Werbegemeinschaft Detmold e.V. und die Stadt Detmold laden Groß und Klein ein, ab dem 6. Dezember um 17 Uhr gemeinsam die weihnachtliche Atmosphäre bei Glühwein, Snacks, Kunsthandwerk und inspirierendem Programm zu genießen. Lassen Sie sich von der festlichen Illumination des Marktplatzes verzaubern, entdecken Sie tolle Weihnachtsgeschenke und erleben Sie ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm.

An der grün erstrahlten Adventshütte wartet jeden Tag eine kleine Überraschung in Form von Gutscheinen oder Geschenken auf Sie – wie bei einem lebensgroßen Adventskalender. Auch auf der Winterbühne wird Ihnen Einiges geboten: etwa die Live-Übertragung des Festlichen Weihnachtskonzerts der Hochschule für Musik Detmold am 15. Dezember, das abwechslungsreiche Wochenend-Programm des KulturTeams und zahlreiche Darbietungen der Detmolder Vereine und Institutionen.

Der Detmolder Kinderadvent mit neuem Riesenrad, der bekannten kleinen Eisenbahn, großem Kinderprogramm auf dem Platz zwischen Erlöserkirche und Rathaus, der Lesung des Buchs „Der kleine Vampir“ oder die aufgeführte Kinderoper „Die kleine Zauberflöte“ und weiteren Aktionen z.B. in Kooperation mit der Tourist-Information Detmold, dem Landesmuseum, dem Landestheater Detmold und Spielzeug Schönlau bringt Kinderaugen zum Leuchten.

In diesem Jahr können Sie sich im Zuge der Märchenkiste der vergangenen Jahre gleich vier Märchen in Erinnerung rufen. Die Märchen „Die Alte im Wald“, „Der Bärenhäuter“, „Der Geist im Glas“ und „Das Sonntagskind“ werden in diesem Jahr durch dazu gehörige Märchenhefte publik gemacht.

Genießen Sie hochwertige Speisen und Getränke von Anbietern aus der Region. Entdecken Sie tolle Weihnachtsgeschenke bei einem wechselnden Angebot an Kunsthandwerkshütten – zum Teil sogar im dekorativen Scherenschnitt-Design des Detmolder Advents. Seien Sie dabei, wenn die beindruckende Lasershow der Firma LightArt am 22. Dezember wieder einmal die Zuschauer in Erstaunen versetzt. Historische Weihnachtsstadtführungen eröffnen Ihnen einen ganz neuen weihnachtlichen Blick auf Detmold.

Sie merken schon: Im Detmolder Advent gibt es jeden Tag etwas Neues, Einzigartiges zu entdecken. Die Werbegemeinschaft Detmold e.V. und die Stadt Detmold freuen sich auf Sie!

Foto: v.l.n.r.: Heinz Holey (Vorsitzender der Werbegemeinschaft Detmold e.V.), Bürgermeister Rainer Heller, Astrid Diekmann, Marleen Gresförder (auf der Stuhllehne), Greta Sigges, Nucin Mahmo, Verena Haase, Astrid Illers und Claudia Neuschild (alle Stadt Detmold) freuen sich gemeinsam mit dem Weihnachtsmann auf den Detmolder Advent. Text und Foto: Stadt Detmold