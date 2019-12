Detmold wird digital: Vorträge, Workshops und Bürgerbeteiligung

„Digitale Agenda“ soll Detmold sozial verträglich, ökonomisch und ökologisch nachhaltig vernetzen

Detmold. Für die einen angsteinflößend, für die anderen der Weg in eine bessere Zukunft, in jedem Fall aber unausweichlich: Die Stadt Detmold startet in die digitale Zukunft. In einer dreiteiligen Veranstaltungsreihe will die Stadt Detmold die Visionen der Bürgerinnen und Bürger kennenlernen, Ängste und Hoffnungen erfahren und Ideen für die Umsetzung sammeln.

Den Anfang macht am 7. Dezember 2019 von 10:00 bis 16:00 Uhr im kleinen Saal der Stadthalle Detmold der Workshop „Welche Fragen sollen wir uns stellen?“, der das Spannungsverhältnis zwischen Demokratie und Digitalisierung ergründen will und dabei die Fragen, die uns in diesem Zusammenhang begegnen, in den Fokus stellt. Der Workshop, durchgeführt von der Agentur +zone aus Berlin in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, will damit einer Digitalisierung nachspüren, die das demokratische Gemeinwesen stärkt. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Personen begrenzt, eine Anmeldung per Mail an s.mueller@detmold.de ist zwingend erforderlich.

Im Februar und März geht es weiter mit einer Online-Beteiligungsplattform und stationären Ideenwänden: Im „Online-Ideen-Dialog“ sammelt die Stadt Detmold Anregungen, Gedanken und Ideen der Bürgerinnen und Bürger für eine digitale Stadt. Der Start der Beteiligungsplattform wird Anfang 2020 bekannt gegeben. Wer seine Ideen lieber zu Papier bringen möchte, erfährt ebenfalls Anfang 2020 die Standorte unserer Ideenwände. Die Inhalte dieses Dialogs werden im Juni im Rahmen der Zukunftskonferenz vorgestellt. Den Abschluss der Veranstaltungsreihe bildet die Zukunftskonferenz am 13. Juni 2020 von 10:00 bis 16:00 Uhr. Hier sollen mit Unterstützung der Expertinnen und Experten von LAG 21 die bisher zusammengetragenen Ergebnisse gesichtet und in einzelne Handlungsfelder eingeordnet werden.