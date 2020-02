Detmold ist vorübergehend eine Stadt am Meer – Schaufensterbummel mit Meerblick

Detmold. Detmold ist eine Stadt am Meer – zumindest in den kommenden Wochen. Vom 1. bis zum 14. Februar 2020 präsentiert das „Schaufenster Ozean“ Unterwasservideos und Kurzvorträge zu spannenden Themen aus einem geheimnisvollen Lebensraum. „Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht“, freut sich Frank Hilker, 1. Beigeordneter und Kämmerer der Stadt Detmold, „und einen Leerstand genutzt, um den Menschen in Detmold etwas Besonderes zu bieten.“ Und in der Tat ist das „Schaufenster Ozean“ viel mehr als der Versuch, mit einfacher Technik ein leerstehendes Geschäft zum Leben zu erwecken: Das Projekt wurde vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) mit Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zum Wissenschaftsjahr 2016/2017 entwickelt und hat seitdem in zahlreichen deutschen Städten, darunter Karlsruhe, Erlangen, Halle/Saale und Bonn die Menschen fasziniert. Sandra Müller, Leiterin der Stabsstelle Digitalisierung, hat schließlich das „Schaufenster Ozean“ in die Residenzstadt geholt. Die Detmolderinnen und Detmolder können vom 1. bis zum 14. Februar täglich ab 19.00 Uhr einfach stehen bleiben und dem blauen Leuchten im Schaufenster des ehemaligen Karbach-Geschäfts in der Bruchstr. 34 zuschauen.

Informationen rund um die Digitalisierung in Detmold gibt es unter www.detmold.de. Ansprechperson bei Rückfragen: Petra Schröder-Heidrich Telefon: 0 5231 977-646 Telefax: 05231 977-319 P.Schroeder-Heidrich@detmold.de Neben der Video-Installation gibt es zudem sechs spannende Kurzvorträge, zum Beispiel von Wissenschaftlern aus Bielefeld, Lemgo und Karlsruhe oder Experten von der Heerser Mühle und den Stadtwerken Detmold, die jeweils kurz und knapp von 18.00 bis 18.15 Uhr aus historischer, biologischer oder sozialwissenschaftlicher Perspektive die Ozeane betrachten. Eine Spezialfolie ermöglicht dabei, dass das Schaufenster zur Projektionsfläche wird. Den Auftakt macht am Samstag, dem 1. Februar Prof. Dr. Josef Löffl von der Technischen Hochschule OWL mit seinem Vortrag „Europa und das Meer: Eine Kulturgeschichte von der Antike bis in das Zeitalter der Digitalen Revolution“. Achtung: Im Flyer, der in vielen Detmolder Geschäften ausliegt, hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen! Der 1. Februar ist natürlich Samstag, nicht Sonntag. Wer also beispielsweise einige der rund bekannten 250.000 Arten, die den Ozean bevölkern, kennenlernen will oder an einer Retro-Science-Fiction-Reise durch einen unbekannten Lebensraum interessiert ist, ist herzlich eingeladen. Auch für Ihre Kinder ist gesorgt: Sie können während der Vorträge mit Straßenmal- und Fensterkreide Meeresmotive auf das Schaufenster und die Straße malen. Ansprechpartnerin ist Sandra Müller, Stabsstelle Digitalisierung unter der Telefonnummer 05231 / 977-192. Mehr