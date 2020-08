Detmold hat eine Dauerzählstelle für Radfahrer

An der Heidenoldendorfer Straße werden Radfahrer und Radfahrerinnen künftig gezählt

Detmold. In der Stadt gibt es jetzt eine Dauerzählstelle für den Fahrradverkehr. An der Heidenoldendorfer Straße wurde dazu eine entsprechende Anlage installiert. Das Gerät erfasst und zählt vorbeifahrende Fahrräder in beide Richtungen. Die Zahl der erfassten Radler und Radlerinnen eines Tages und des gesamten Jahres wird auf einem Display angezeigt. Eingerichtet wurde die Anlage im Zuge des Ausbaus der Veloroute West. Die gewonnenen Daten sollen als Referenzrahmen für künftige Vorhaben im Bereich Radverkehr bei der Verkehrsplanung dienen.

Der Bereich mit der Anlage wird innerhalb der kommenden 14 Tage für Fahrräder freigegeben erst dann können die vorbeifahrenden Fahrräder offiziell erfasst werden. „Wir haben es allerdings schon getestet und die Anlage funktioniert ordentlich“, sagt Michael Forst vom Fachbereich Tiefbau und Immobilienmanagement. Die Bauarbeiten insgesamt werden noch gut ein Jahr dauern. Ab dann rechnen die Planer an Spitzentagen mit bis zu 1000 Radfahrern und Radfahrerinnen pro Tag.