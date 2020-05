Detmold bei Familienfreundlichkeit ganz vorne

Studie sieht Detmold auf Platz 1 in OWL

Detmold. Welche Städte sind attraktiv für Familien und wer hat gute und familienfreundliche Rahmenbedingungen? In einer von der Fachzeitschrift „KOMMUNAL“ (Partner des Deutschen Städte- und Gemeindebundes) veröffentlichten Studie zur Familienfreundlichkeit von Kommunen mit 20.000 – 75.000 Einwohnern liegt die Stadt Detmold in OWL auf Platz 1, in NRW auf Platz 3 und bundesweit auf Platz 68 von insgesamt 585 untersuchten Kommunen.

Zu den Faktoren der Studie zu den familienfreundlichsten Städten in Deutschland zählten die Geburtenziffer und die Bevölkerungsdaten, Wirtschaftsdaten, die Verkehrsanbindung (Autobahn und IC/ICE-Verbindungen), vorhandener und bezahlbarer Wohnraum sowie der Umfang des Betreuungs– und Bildungsangebotes. Insgesamt wurden 67 Standortindikatoren überprüft und bepunktet. „Wir freuen uns über das Ergebnis dieser Studie“, so Frank Hilker, Kämmerer, I. Beigeordneter und verantwortlich für den Fachbereich Jugend, Schule und Sport, in einer erster Reaktion. „Sie bestätigt und bestärkt uns in unseren Investitionen in Bildung und Betreuung. Trotzdem wir natürlich im Vergleich mit Kommunen wie Gummersbach und Soest, die in NRW knapp vor Detmold liegen, im Bereich der Verkehrsanbindung deutlich im Nachteil sind, zeigt sich das hohe Maß an Familienfreundlichkeit in unserer Stadt vor allem in den Bereichen Betreuungs- und Bildungsangebote sowie dem sozialen Wohnen.“

Beim Blick auf die bundesweite Landkarte wird auch ein erhebliches Nord-Süd-Gefälle deutlich, liegen doch die vor Detmold platzierten Kommunen fast ausschließlich in Bayern, Baden–Württemberg, Sachsen und Rheinland-Pfalz.

„Die erheblich besser vom Land finanzierten Bayerischen Mittelstädte sind erwartungsgemäß vor Detmold platziert. Ohne die von uns nicht zu beeinflussende überregionale Verkehrsanbindung nimmt Detmold einen bundesweiten Spitzenplatz ein und zeigt, dass Familienfreundlichkeit ein echter Standortfaktor für unsere Stadt ist“, so Frank Hilker abschließend.

Die Ergebnisse der Studie können eingesehen werden unter www.kommunal.de.