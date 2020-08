Des Gärtners Leid, des Koches Freud

Wildkräuter-Wanderung durch das LWL-Freilichtmuseum Detmold

Detmold (lwl). Ihr Anblick macht so manchen Hobbygärtner nicht gerade froh, dabei können Giersch, Löwenzahn oder Brennnessel gut zum Kochen verwendet werden. Was man aus den zumeist ungeliebten Gartengästen zubereiten kann, das zeigt Gisela Tubes bei einer „Wildkräuter-Wanderung“ durch das LWL-Freilichtmuseum Detmold. Bei dem Spaziergang durch das Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) am Freitag (21.8.) stellt sie ab 16 Uhr einige Wildkräuter vor und erläutert, wie man sie in der Küche verwenden kann. Die Führung startet am Museumseingang und kostet zwei Euro pro Person plus Eintritt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und eine Anmeldung im Infobüro des Museums bis zum 18.8. unter Tel. 05231/706 104 erforderlich.