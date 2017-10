Der weltberühmte Klezmer-Klarinettist Giora Feidman kommt

Bielefeld. Am Freitag, 17. November 2017, kommt der in aller Welt gefeierte 81-jährige Klezmer-Klarinettist Giora Feidman bekanntlich nach Bielefeld, um um 20 Uhr in der Altstädter Nicolaikirche ein Konzert zu gestalten.

In diesem Jahr wird er begleitet vom Ensemble Gitanes Blondes. Pastor Armin Piepenbrink-Rademacher, Pfarrer der Altstädter Nicolaikirche, darf wieder mit einem vollen Haus rechnen, denn die Karten sind sehr gefragt: Nur noch etwa 150 Plätze können vergeben werden. Eintrittskarten gibt es ab sofort im Gemeindebüro Altstädter Nicolaikirche, Tel. 0521 122025, an allen Geschäftsstellen der „Neuen Westfälischen“, Tel. 0521 555 444, beim Westfalen- Blatt, Oberntorwall 24, Tel. 0521 5299640, in der Tourist-Information, Niederwall 23, Tel. 0521 516999, und in allen CTS-Eventim und ADTicket-Reservix Vorverkaufsstellen in Deutschland.

Die Nachfrage mach Karten ist bereits jetzt sehr stark, weit mehr als die Hälfte der Tickets dürfte bereits vergriffen sein. „Mit dem Zittern seiner Lippen drückt Giora die schönsten Melodien durch das Holz. Mit einem einzigen Atemzug lässt er unzählige Melodien erklingen.“ ( FAZ )

Als einer der wichtigsten Interpreten zeitgenössischer Musik hat sich Giora Feidman über die Jahrzehnte zu einem Phänomen entwickelt, ist Künstler, Entdecker und Ereignis, ein rastloser Botschafter mit einem Spiel von unverminderter Anziehungskraft. Kaum beschreibbar, was er mit seiner Klarinette auf der Bühne anstellt: wie sie lacht und weint und erzählt, die Zuhörer packt und immer wieder aufs Neue verblüfft. Und immer noch hält Giora Feidman Ausschau nach Möglichkeiten, seine Musik wieder und wieder im neuen Gewand zu präsentieren. Sein Anspruch auf Vielseitigkeit, seine eigenen innovativen Interpretationen des Tango, Jazz, der Klassik und des Klezmer fügen sich zu einem großen und großartigen Gesamtwerk zusammen. Die beeindruckende Reichweite seiner musikalischen Aktivitäten spiegelt sich in seinen aktuellen Projekten wieder: Tourneen mit seinem Ensembles, zahlreiche solistische Auftritte sowie die Mitwirkung an verschiedenen Film- Theater- und Musikprojekten machen deutlich, dass Giora Feidman längst zu einem Universalkünstler geworden ist, ausgezeichnet durch einen unverwechselbaren Personalstil, geprägt durch seine kulturellen, religiösen und musikalischen Wurzeln.

Giora Feidman wird auf dieser Tournee begleitet von dem in Fachkreisen sehr beliebten Ensemble „Gitanes Blondes“. Das sind Mario Korunic – Violine, Konstantin Ischenko – Akkordeon, Christoph Peters – Gitarre und Simon Ackermann – Kontrabass. Die vier Münchner Musiker öffnen auf ihren Konzerten eine Schatzkiste voller musikalischer Perlen des Balkans und der Klezmermusik, voller irischer, russischer und südamerikanischer Weisen und wilder Tänze. So vielfältig wie der Stand des Gewürzhändlers auf dem Basar ist ein Abend mit Gitanes Blondes: Kurzweilig und spannend, mal zum Träumen, mal zum Lachen. Ein Programm zwischen leidvoller Melancholie und halsbrecherischer Virtuosität und mit Celtic-, Gypsy- und Latinoklängen. Vier CDs des Quartetts sind bisher erschienen.

Foto: © Felix Brode