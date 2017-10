Der Wandergast im Fokus

Kreis Höxter. Welche Sehnsüchte und Bedürfnisse hat ein Wandertourist und wie können diese erfüllt werden? Um diese Fragen geht es im Workshop „Entwicklung der WanderQualität in Nieheim“ am 6. November von 9:00 bis 12:30 Uhr im Westfalen Culinarium Nieheim. Es sollen aktuelle Angebote beleuchtet sowie Potenziale identifiziert werden. Die Stadt Nieheim und Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter laden alle interessierten Leistungsträger des Wandertourismus ein, am kostenlosen Workshop des EFRE-Projekts „Zukunftsfit Wandern“ teilzunehmen.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Zur besseren organisatorischen Planung bitten wir um eine kurze Anmeldung. Diese werden wir gern bis zum 17.10.2017 unter www.teutoburgerwald.de/qualitaetsoffensive-wandern, as@gfwhoexter.de oder Tel. 05274 95292-47 entgegennehmen.