Der Schutzengel reist mit

Mit der Smartphone-App des Krisenwarn-Experten A3M sind Urlauber in ihren Ferien stets bestmöglich über Gefahrenquellen informiert

Tübingen. Mit gutem Gefühl in den Urlaub: In einigen Bundesländern haben die Sommerferien bereits begonnen, in anderen starten sie im Juli sukzessive. Ob die Reise auf einen anderen Kontinent oder in die heimische Bergwelt führt – unterwegs kann es überall zu unvorhergesehenen Gefahrensituationen kommen.

Naturkatastrophen wie Stürme oder Überschwemmungen, politische Unruhen oder gar Terror-Anschläge bergen gravierende Gefahren. Das Tübinger Unternehmen A3M (www.global-monitoring.com), spezialisiert auf Krisenwarnsysteme jeglicher Art, hat eine App für Smartphones entwickelt, die Reisenden mit schnellen und zuverlässigen Informationen eine wertvolle Hilfe bietet. Auch in den Sommerferien ist diese ein idealer Begleiter.

Die Global Monitoring App ist für Android- und iPhone-Geräte verfügbar und benachrichtigt Nutzer aktiv mittels Push-Nachrichten über plötzlich auftretende Gefahren am aktuellen Standort. Auch über vorab angekündigte Ereignisse wie Streiks, Demonstrationen oder Wahlen sind Reisende mit der App von A3M immer bestens informiert. Dafür überwacht das Redaktionsteam von A3M 24 Stunden am Tag die aktuelle Nachrichtenlage. Mit Hilfe von GPS erhalten Reisende außerdem wichtige Warnungen und eine übersichtliche Anzeige von Gefahrengebieten. Hinweise zum jeweiligen Verhalten und eine Übersicht der persönlichen Risiken runden die App ab.

Die App kann hier heruntergeladen werden: https://play.google.com/store/apps/details?id=greenzone.ug.globalmonitoring oder hier: https://itunes.apple.com/de/app/global-monitoring/id1297008325?mt=8