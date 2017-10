Der Räuber Hotzenplotz – Kindertheaterklassiker von Otfried Preußler – jetzt im Trotz-Alledem-Theater!

Die Abenteuer des „Räuber Hotzenplotz“ sind im Trotz-Alledem-Theater zu erleben. – Ein großartiger Theaterspaß für kleine und große Zuschauer.

Bielefeld. Großmutters Kaffeemühle wurde geklaut! Da kann doch nur der Räuber Hotzenplotz dahinter stecken! Kasperl und Seppl machen sich sofort auf die Suche nach dem Räuber. Sie wollen ihm eine Falle stellen, um die wertvolle Kaffeemühle zurück zu bekommen. Allerdings werden sie stattdessen von Hotzenplotz gefangen genommen. Kasper soll in der Räuberhöhle schuften und Seppl wird an den bösen Zauberer Petrosilius Zwackelmann verkauft. Ob das noch gut ausgeht? Und wo bleibt eigentlich Polizeiwachtmeister Dimpfelmoser? Der „Räuber Hotzenplotz“ – eine spannende und lustige Kasperlgeschichte nach dem berühmten Roman von Otfried Preußler ist wieder im Trotz-Alledem-Theater zu erleben.

Das Trotz-Alledem-Theater spielt den Kindertheaterklassiker „Der Räuber Hotzenplotz“ für die ganze Familie am So. 12.11.17 um 15.00 Uhr. Für Kitas und Schulen finden Aufführungen am Mo. 13.11.17 um 9.15 und 11.00 Uhr / Di. 14.11.17 um 9.15 und 11.00 Uhr / Do. 16.11.17 um 9.15 und 11.00 Uhr statt. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Tickets: 7,00 € Kind / 9,00 € Erw ; Gruppen ab 10 Personen 7,00 €. Trotz-Alledem-Theater Tel. 0521-133991.