Der Nikolaus kommt nach Bad Oeynhausen

Der Nikolaus kommt auf den Weihnachtsmarkt

Audienz erstmals in der Wandelhalle

Bad Oeynhausen. Wenn die Kinder am 6. Dezember ihre Stiefel gefüllt mit Süßem vorfinden, dann steuert nicht nur die Adventszeit sondern auch der Weihnachtsmarkt auf einen weiteren Höhepunkt zu. Denn an diesem Tag macht sich der Nikolaus mit seinem hilfreichen Sternchen in der Kutsche auf den Weg durch die Innenstadt und über den Weihnachtsmarkt in Richtung Kurpark. Los geht es um 15:30 Uhr an der Grundschule Altstadt.

Nach dem Umzug über den Weihnachtsmarkt hält der Nikolaus in der Wandelhalle seine „Weihnachtssprechstunde“. Alle Kinder dürfen ihm ihre großen und kleinen Wünsche verraten. Wer seinen Mut aufgebracht und den bärtigen Mann angesprochen hat, der wird mit einem kleinem Geschenk belohnt. Für musikalische Untermalung sorgt dabei das Staatsbad Orchester.

Der Besuch des Nikolaus ist einer von vielen Programmpunkten des diesjährigen Weihnachtsmarktes in Bad Oeynhausen. Während die Kinder die Schlittschuhe schnüren und sich auf das Eis wagen, können die Erwachsenen täglich bis 21:00 Uhr bei Glühwein, Apfelpunsch und gebrannten Mandeln die Atmosphäre am Inowroclaw-Platz genießen. Zudem finden in der Innenstadt während der Weihnachtszeit knapp 50 Veranstaltungen statt – von Puppentheater über Lesungen bis hin zu Konzerten.

Alle Veranstaltungen und weitere Informationen findet man unter www.weihnachtsmarkt-badoeynhausen.com.