Der „Musik im Park“-Express naht!

Hamm. Am Sonntag, 6. Mai 2018 dreht sich wieder einmal alles rund um die Musik, wenn die Hammer JeKits-Kinder gemeinsam mit den fortgeschrittenen Schülern der Musikschule den Park erobern. Circa achtzig Musikschullehrer sind im Einsatz, um über zweitausend Kindern und Jugendlichen einen unvergesslichen Auftritt zu bescheren.

Der Musik-Express nimmt ab 11 Uhr erstmals in Festsaal und Werkstatthalle Fahrt auf. Der Tag beginnt dort mit den ersten Auftritten der insgesamt 40 JeKits-Orchester. 661 Kinder der zweiten Schulklassen werden über den Tag verteilt mit ihren Orchestern auftreten und unter anderem den Hit „80 Millionen“ von Max Giesinger zum Besten geben.

Ab 11:30 Uhr wird es dann anfangen, überall im Park zu klingen und zu singen. Neben den Ensembles aus dem Kernbereich der Musikschule sind die Kinder der Musikalischen Früherziehung mit von der Partie. In der Aktionsmulde Süd und am Bahnsteig zeigen die JeKits-1-Kinder, was sie im ersten Schuljahr gelernt haben.

Eine Besonderheit stellt in diesem Jahr das „Instrumentenkarussell“ auf der großen Wiese des Parks dar. Hier können alle Interessierten jeden Alters, die ihr Wunschinstrument noch nicht gefunden haben, unter fachkundiger Anleitung ins Instrumentenkarussell einsteigen und sich an siebzehn verschiedenen Instrumenten ausprobieren.

Die „Musik im Park“ spielt von 11 Uhr bis 16 Uhr. Alle Mitwirkenden dürfen übrigens kostenlos in den Bussen der Stadtwerke Hamm zu ihren Auftritten im Park fahren. Die teilnehmenden Musikschüler erhalten Eintrittskarten von ihren Musikschullehrern. Mit diesen hat auch jeweils eine betreuende erwachsene Person freien Eintritt in den Park. Für alle übrigen Besucher der Veranstaltung „Musik im Park“ am Sonntag, 06. Mai 2018, gilt der übliche Parkeintritt. Jahreskarteninhaber haben freien Eintritt.

Bei Regenwetter tritt ein Regenplan in Kraft, der gegebenenfalls am Veranstaltungstag ab 09:00 Uhr unter www.hamm.de/musikschule einzusehen ist.

Weitere Informationen gibt es über die Musikschule unter Telefon 02381/17-5666, bzw. unter www.hamm.de/musikschule.html oder direkt im Maximilianpark, Telefon 02381/98210-0, unter www.maximilianpark.de oder über Facebook.