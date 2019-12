Der „MindenBus“ startete am 1. Dezember

Minden. Mehr Busverkehr, neue Linien und eine umweltfreundliche Beförderung: Ab 1. Dezember startet der neue Stadtbusverkehr in Minden. Mit einem neuen Partner gibt es einen deutlich erweiterten und klimafreundlichen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Den Busverkehr in Minden hat die „Teutoburger Wald Verkehr“ (TWV) – eine Tochter der international tätigen Transdev – nach einer öffentlichen Ausschreibung übernommen. Rund 60 Busse – davon ab Frühjahr 2020 ein Teil mit Mild-Hybridantrieb – kommen zum Einsatz. „Damit ist ein wichtiger Schritt getan, die Mobilitätswende in Minden voranzubringen und den Busverkehr insgesamt attraktiver zu machen“, so Bürgermeister Michael Jäcke. Mit dem neuen Konzept wird es ab 1. Dezember eine neue „Ringbuslinie“ geben, die im 30-Minuten-Takt als Linie 14 und 15 den Zentralen Omnibusbahnhof, den Bahnhof, die Fachhochschule/Melitta und das Unternehmen WAGO an der Hansastraße ansteuert. Dafür werden auch neue Haltestellen geschaffen sowie vorhandene genutzt.

Des Weiteren wird der Busverkehr in die Abendstunden von 18 Uhr jetzt auf 19.45 bis maximal 20.15 Uhr ausgeweitet – auch an den Wochenenden, womit das ohnehin wenig genutzte „Freizeitnetz“ abgeschafft werden kann, so Lars Bursian, Beigeordneter für Städtebau und Feuerschutz. Mit Slogans wie „Einfach ans Ziel“, „Der neue Ringbus“ und „Bis zum Abendbrot“ wird das erweiterte Angebot zurzeit mit einer Plakataktion beworben. Als Schnupperangebot gibt es um das 4. Adventswochenende herum, vom 21. bis 24. Dezember, freie Fahrt für alle im gesamten Stadtgebiet – zum Weihnachtsmarkt, zum Shoppen in die Innenstadt und natürlich auch zurück. Zur Aktion wird zwischen dem Marktplatz und dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) ein Infostand aufgebaut, wo es Geschenke wie Trinkflaschen und Bikezac-Fahrradtaschen zu gewinnen gibt.

Alle Infos zum neuen Stadtbusverkehr stehen ab sofort unter der Internetseite www.mindenbus.de zur Verfügung.