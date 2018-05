Der Mai im Museum in der Kaiserpfalz Paderborn

Paderborn . Im Paderborner Museum in der Kaiserpfalz gibt es im Mai verschiedene Angebote. Das Museum des Landschaftsverbandes für Westfalen-Lippe (LWL) hat einen neuen Rundgang im Programm – mit dazugehöriger Broschüre. Zum internationalen Museumstag lockt der Pfingstsonntag mit freiem Eintritt.

Zusätzlich zur Dauerausstellung zeigt das Museum in der Kaiserpfalz bis zum 6. August die Höhepunkte der archäologischen Sammlung des Historischen Vereins für die Geschichte der Grafschaft Ravensberg. Über 130 Funde präsentieren einen Querschnitt durch die Menschheitsgeschichte in Ostwestfalen. Die Sonderausstellung macht über „7.000 Jahre Kulturlandschaft in Ostwestfalen“ wieder lebendig.

Bereits am Dienstag (Maifeiertag, 01.05.) startet für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren das Maiprogramm um 15 Uhr mit der Führung „Die Pfalz Karls des Großen“. Im Mittelalter reisten die Könige von Ort zu Ort, um das Reich zu verwalten, Recht zu sprechen oder sich mit Beratern und Gesandten zu treffen. Ein Rundgang durch die Ausstellung beleuchtet die frühmittelalterliche Geschichte der Kaiserpfalz. Wer an dem Tag keine Zeit hat, kann die Führung am 27.05. ebenfalls um 15 Uhr nachholen.

Weiter geht es am Sonntag (06.05.) um 15 Uhr mit einer Themenführung durch die Dauerausstellung „Der König baut
weiter!“. Die Besucherinnen erfahren alles über Materialien und Techniken, die die Menschen vor hunderten von Jahren für den Bau ihrer Häuser verwendet haben. Anlässlich der Dachsanierung der Kaiserpfalz können Familien mit Kindern ab acht Jahren an zahlreichen Mitmachstationen das Thema „Bauen im Mittelalter“ erkunden. Auch hier gibt es die Gelegenheit, die Führung am Ende des Monats (31.05., 15 Uhr) nachzuholen. Danach endet das Themenjahr.

An Christi Himmelfahrt (Donnerstag, 10.05.) können Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren um 15 Uhr in der Führung „Zwischen Reich und Kirche“ mehr über Bischof Meinwerk erfahren. Ein Rundgang durch die mittelalterliche Pfalz, die Bartholomäus- und die Geroldskapelle veranschaulicht sein Leben und Wirken. Kaum ein anderer verstand es wie er, kirchliche und weltliche Macht miteinander zu verbinden.

Zwei Führungen gibt es am Sonntag (13.05.). Der Internationale Museumstag steht unter dem Motto „Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher“. Der Eintritt ist an diesem Tag frei. Im Rahmen dessen findet um 12 Uhr eine archäologische Stadttour statt, die an Originalschauplätzen die Stadtgeschichte Paderborns erzählt. Die Führung richtet sich an Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren. Um 15 Uhr bietet das Museum erstmals den Rundgang „Steinalt? Auf Spurensuche in der Kaiserpfalz“ an. Während des neuen Rundgangs können Familien mit Kindern ab acht Jahren der historischen Bausubstanz auf den Grund gehen. Gleichzeitig stellt das Museum seine neue gleichnamige Museumsbroschüre vor.

Am Pfingstsonntag (20.05.) steht für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren um 15 Uhr eine Führung durch die „Die Paderborner Königspfalzen“ auf dem Programm. Als bevorzugter Aufenthaltsort von Königen und Kaisern verfügte Paderborn im Mittelalter über zwei königliche Palastanlagen, die Pfalzen. Die ältere stammt aus der Zeit Karls des Großen. Von der jüngeren Pfalz aus dem 11. Jahrhundert war so viel erhalten, dass sie unter Einbeziehung der alten Mauern neu aufgebaut werden konnte.

Am darauffolgenden Pfingstmontag (21.05.) geht es um 15 Uhr mit einem Angebot für Familien mit Kindern ab acht Jahren weiter. Die Führung „Weg mit dem faden Brei
“ bietet einen Einblick in die kulturellen Hintergründe königlicher Empfänge und höfischen Speisens. Die Teilnehmer erfahren, welche Gewürze schon vor Jahrhunderten beliebt waren und wie kompliziert sich die Tischsitten gestalteten. Zudem wird auch der Tast- und Geruchssinn der kleinen und großen Besucher auf die Probe gestellt.

Alle Termine im Überblick

– Dienstag, Maifeiertag, 27.05., 15 Uhr: Die Pfalz Karls des Großen, Führung für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren

– Sonntag, 06.05., 15 Uhr: Der König baut
weiter!, Führung für Familien mit Kindern ab acht Jahren

– Donnerstag, Christi Himmelfahrt, 10.05., 15 Uhr: Zwischen Reich und Kirche, Führung für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren

– Sonntag, Internationaler Museumstag, 13.05., 10 – 18 Uhr: Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher; 12 Uhr: Archäologischer Stadtrundgang, Führung für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren; 15 Uhr: Steinalt? Auf Spurensuche in der Kaiserpfalz, Führung für Familien mit Kindern ab acht Jahren; bei allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei

– Pfingstsonntag, 20.05., 15 Uhr: Die Paderborner Königspfalzen, Führung für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren

– Pfingstmontag, 21.05., 15 Uhr: Weg mit dem faden Brei
, Führung für Familien mit Kindern ab acht Jahren

– Sonntag, 27.05., 15 Uhr: Die Pfalz Karls des Großen, Führung für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren

– Donnerstag, Fronleichnam, 31.05., 15 Uhr: Der König baut…weiter!, Führung für Familien mit Kindern ab acht Jahren

Die Teilnahme an den Führungen ist im Eintrittspreis enthalten.

Weitere Informationen unter www.lwl-kaiserpfalz-paderborn.de.

