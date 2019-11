Der Kulturrucksack feiert Abschlussfest mit Mitmach-Stationen

Minden. Das Kulturrucksack-Jahr 2019 ist zu Ende und das wird beim Abschlussfest am 30. November im Begegnungszentrum Bärenkämpen gefeiert. Es soll eine Rückschau auf die vielen verschiedenen Workshops sein, die dieses Jahr im Rahmen des Kulturrucksacks in Minden stattgefunden haben. Von 14 bis 17 Uhr bieten einige der teilgenommenen Künstlerinnen und Künstler kleine Mitmachstationen an: u.a. einen Stiftehalter aus Peddigrohr flechten, ein Mandala erfinden, ein Computerspiel mit Bloxel-Set entwickeln oder Kekse backen und essen und dabei die vielen Fotos aus den einzelnen Projekten besichtigen.

Dann gibt es noch die Möglichkeit für 10- bis 14-Jährige ihre Wünsche für Angebote im nächsten Jahr in der „Sprachbar“ zu äußern und die jungen Besucherinnen und Besucher bekommen die Chance, einen von fünf schwarz-buntgepunkteten Rucksäcke zu gewinnen. Zum Abschluss treten dann die HipHop-Tanzgruppen aus dem Jugendhaus Geschwister Scholl auf. „Willkommen sind alle, die am Kulturrucksack teilgenommen haben und alle, die den Kulturrucksack kennen lernen möchten“, so Marie Osterbrock vom Kulturbüro der Stadt Minden. Der Eintritt ist kostenfrei – genau wie die Angebote des Kulturrucksacks. Jedes Jahr bietet die Stadt Minden etwa zwanzig Workshops und Projekte für zehn bis 14-Jährige Kinder und Jugendliche in den Bereichen Kunst, Musik, Gaming, Theater, Literatur und Tanz im Kulturrucksack an und arbeitet dabei eng mit den Jugendhäusern, Kulturinstituten und Künstlerinnen und Künstlern der freien Szene zusammen.

Finanziert wird der Kulturrucksack NRW vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration und vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Fragen beantwortet Marie Osterbrock im Kulturbüro unter 0571 89 758 oder per E-Mail an: m.osterbrock@minden.de.