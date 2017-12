„Der kleine Ritter Apfelmus hilft dem Weihnachtsmann“ für Kinder ab sechs Jahren am Montag, 26. Dezember, 17 Uhr in der Wewelsburg

Kreismuseum Wewelsburg lädt zum eintrittsfreien Besuch und kostenfreien Öffentlichen Führung am Donnerstag, 28. Dezember ein

Kreis Paderborn. Der kleine Ritter Apfelmus freut sich auf Weihnachten. Noch kann er nicht ahnen, was die kommenden Tage alles mit sich bringen: Vittorio Maus möchte im Burghof ein Weihnachtskonzert geben, der Weihnachtsmann muss notlanden und alle Geschenke werden gestohlen. Findet Weihnachten noch statt? Werden es der kleine Ritter Apfelmus und Vittorio Maus schaffen, dem Weihnachtsmann zu helfen? Museumspädagogin Manuela Gieseke von Rüden liest Kindern ab sechs Jahren am zweiten Weihnachtstag in der Wewelsburg aus „Der kleine Ritter Apfelmus hilft dem Weihnachtsmann“ vor. Treffpunkt ist am 26. Dezember das Foyer des Historischen Museums des Hochstifts Paderborn. Kuscheltiere, Kissen und Decken dürfen mitgebracht werden. Beginn ist um 17 Uhr.

Eintritt: Erwachsene 3 €, ermäßigt 1,50 €, Familienkarte 6 €. Die Veranstaltungen sind für Inhaber einer Jahreskarte kostenlos.

Karten können unter der 02955 7622-0 reserviert werden.

Am Heiligabend, 1. Weihnachtstag, Silvester und Neujahr ist das Museum geschlossen.

Das Kreismuseum Wewelsburg lädt am Donnerstag, 28. Dezember zu einem eintrittsfreien Besuch in das Historischen Museum des Hochstifts Paderborn ein. Da der Besuch der Erinnerungs- und Gedenkstätte Wewelsburg 1933 –1945 grundsätzlich frei ist wird dort um 15 Uhr eine kostenfreie Öffentliche Führung angeboten. Aktuell läuft zusätzlich die Sonderausstellung „Zwischen den Fugen – Zur Fassadensanierung der Wewelsburg“.

Bildnachweis: Die Wewelsburg im Winter. (André Heinermann für das Kreismuseum Wewelsburg)