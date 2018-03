Der Hermann leuchtet 5.0

Lasershow und 3D-Videomapping

Alle 45min wird es dramatisch: Der Hermann erstrahlt in ganz neuen Licht und wird mit aufwendiger Showtechnik in Bewegung gesetzt. Die vom Grammy-prämierten LightArt-Showprogrammierer gestaltete Show erzeugt Gänsehaut pur und lässt den Atem stocken. Zahlreiche High-End-Showlaser und ein faszinierendes 3D-Videomapping bilden den Rahmen für dieses einmalige Spektakel. Die Dynamik der Show und die genutzten Videoeffekte setzen Hermann in Bewegung – der Schwertwechsel ist nun kein Mythos mehr – Sie können ihn live erleben!

Das Licht- und Klangerlebnis

Mit Einbruch der Dunkelheit verwandelt sich das Areal am Hermannsdenkmal in ein Meer aus Licht und sphärischen Klängen. Genießen Sie die zahlreichen Lichtinszenierungen und flanieren Sie zu Füßen des Cheruskerfürsten durch die geheimnisvollen Wälder. Begleitet von Klangkompositionen laden wir Sie zum Träumen und Genießen ein!

Gastronomisches Angebot

Auch für das leibliche Wohl der Gäste auf dem Veranstaltungsgelände ist wieder gesorgt. Im beheizten Gastrozelt und den angrenzenden Ständen warten leckere Snacks und ein Kalt- und Heißgetränkeangebot auf die Besucher.

Pendelbus zum Veranstaltungsgelände

Vom und zum Denkmal wird ein Pendelbus eingerichtet, der vom Bahnhof bequem zum Hermannsdenkmal fährt – und auch zurück. Der Bus wird an den Haltestellen Bahnhof – Lippischer Hof – Freilichtmuseum und Hermannsdenkmal halten. Auf der Hinfahrt zum Denkmal hält der Bus auf dem Parkplatz des Freilichtmuseums, damit die Besucher die Straße in diesem Bereich nicht queren müssen. Auf der Rückfahrt wird der Bus an der Haltestelle Freilichtmuseum halten. Der Busverkehr wird an den Veranstaltungstagen Freitag, Samstag, Sonntag, im 15-Minuten-Takt Besucher sicher und ohne Parkplatzsorgen zum Festival bringen.

Am 15.03. sowie von Montag 19.03. bis Donnerstag 22.03. wird kein Pendel-Busverkehr angeboten.

// Programm:

In der Zeit vom 15. bis 24. März 2018

Fr. + Sa.: 18.00 – 23.00 Uhr

So. – Do.: 18.00 – 22.00 Uhr

// Preise

Eintritt 10 Euro – Kinder bis 1,20m frei Jugendliche bis 18 Jahre 5,-€ – Gäste mit Behinderung bei einem GdB von 100% 5,-€

// Parkplatz und Sonderbuslinie

Busverkehr an den Veranstaltungstagen Freitag, Samstag, Sonntag, im 15-Minuten-Takt ab Bahnhof-LIPPISCHER Hof-Parkplatz Freilichtmuseum-Hermannsdenkmal

Der Fahrpreis hin und zurück liegt bei 2,00€ p.P..

An allen Veranstaltungstagen kann am Denkmal geparkt werden. Sollte der Parkplatz an den Veranstaltungswochenenden (freitags, samstags, sonntags) voll sein, werden die Besucher zum Freilichtmuseum als Ausweichparkplatz umgeleitet, von wo aus sie mit dem eingerichteten Pendelbus zum Hermannsdenkmal gelangen können.

Text: http://www.derhermannleuchtet.de/#

Foto: ©Jürgen Riedel