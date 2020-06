Der Hahn im Korb – Als Mann in der Altenpflege

Keven Fiekens arbeitet beim ambulanten Pflegedienst der KHWE

Brakel. Für Keven Fiekens ist es mehr als nur ein Job. „Bei manchen meiner Kunden gehöre ich mit zur Familie. Die Wertschätzung, die mir die älteren Menschen entgegenbringen, macht meine Arbeit besonders“, sagt der junge Mann aus Brakel. Der 27-Jährige arbeitet beim ambulanten Pflegedienst der Katholischen Hospitalvereinigung Weser-Egge (KHWE), der Caritas Pflegestation – und kann sich keinen schöneren Job vorstellen.

Traumjob in der Pflege

Nach einem Praktikum im St. Antonius Seniorenheim in Brakel steht für Keven Fiekens schnell fest, dass er seinen Traumjob in der Altenpflege gefunden hat. „Eigentlich wollte ich Fußballer werden, aber das ist nichts geworden“, sagt er schmunzelnd, „also wollte ich in der ambulanten Pflege arbeiten.“ Gesagt, getan: Er beginnt eine Ausbildung zum Altenpfleger bei den Caritas Pflegestationen im Kreis Höxter. „Und dann bin ich geblieben“, erinnert sich Keven Fiekens zurück.