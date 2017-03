Der Bürgermeister begrüßt Gruppe aus Vandoeuvre

Lemgo. Während ihres Aufenthalts in der Partnerstadt Lemgo stattete eine Schülergruppe unter der Leitung von Frau Cora Lemelle zusammen mit ihren deutschen Gastgebern der Lemgoer Gymnasien EKG und MWG dem Rathaus einen Besuch ab. Dort wurden sie von Bürgermeister Dr. Reiner Austermann herzlich empfangen.

Die französischen Schülerinnen und Schüler hatten in den vergangenen Tagen bereits einiges von Lemgo gesehen und auch am Unterricht in den beiden Gymnasien teilgenommen. Die betreuenden Lehrkräfte des EKG (Michael Meierheinrich) und MWG (Neslihan Dönmez) berichteten außerdem, dass die Schülerinnen und Schüler am Sonntag ein Spiel des TBV Lemgo besucht und begeistert mit den Lemgoer Handballern mitgefiebert hätten.

Dr. Austermann betonte, dass es gerade in der heutigen, für Europa schwierigen Zeit eine große Freude sei, wieder junge Menschen aus Frankreich im Lemgoer Rathaus willkommen heißen zu dürfen. Er hoffe, dass die Schüler aus Vandoeuvre zum Ende ihres Aufenthalts in Lemgo mit vielen schönen Erinnerungen im Gepäck abreisen und Freundschaften geschlossen werden konnten, die ein Zeichen für den Frieden sind, den das vereinte Europa der vergangenen Jahrzehnte hervorgebracht hat.

Zum Abschluss des Besuches im Rathaus bot sich für die Gruppe die Gelegenheit, den Nordturm der Nicolaikirche zu besteigen und die Aussicht über Lemgo zu bestaunen.