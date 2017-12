Der BildungsCampus Herford als Veranstaltungs-Treffpunkt mit Synergie-Effekt

Herford. Vor vier Monaten wurde der BildungsCampus Herford eröffnet, der vielfältige Möglichkeiten über die Stadtgrenzen hinaus bietet: Neben der Fachhochschule für Finanzen NRW gab es schon im ersten Jahr viele Nutzer für Veranstaltungen im Kongresszentrum. Die PTA, Praxis für teamorientierte Arbeitsgestaltung GmbH ist einer davon und sieht sich nicht nur als Nutzer der Räumlichkeiten, sondern eher als verbindendes Element.

Die PTA, Praxis für teamorientierte Arbeitsgestaltung GmbH ist ein in Herford, Köln und München ansässiges Beratungsunternehmen für Personal- und Organisationsentwicklung. Mit einem interdisziplinären Team aus Psychologen, Ingenieuren und Personalentwicklern unterstützt die PTA seit 24 Jahren Unternehmen bei der Weiterentwicklung ihrer Führungsarbeit („Leadership“), bei der Einführung von Verbesserungssystemen wie Lean und KVP sowie bei allen Fragen der Teamarbeit und Teamentwicklung. Die Begriffe Zukunft, Leistung, Menschlichkeit beschreiben dabei die Ausrichtung aller PTA-Aktivitäten. Der Mensch steht im Mittelpunkt, als Erfolgsfaktor und Garant für nachhaltige Leistung und Zukunft.

Schon drei Tage vor der offiziellen Eröffnung des BildungsCampus Herford hat die PTA ihr sämtlichen Regelmeetings in die Konferenzräume des Kongresszentrums verlegt. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht alles perfekt, aber die Mitarbeiter der PTA nahmen es mit Humor. „Wir als PTA freuen uns, dass wir von Anfang an als Mieter von Konferenzräumen auf dem BildungsCampus dabei sein durften. Für das nächste Jahr wünschen wir uns sogar einen dauerhaften Umzug mit unserem Firmensitz auf dieses Gelände“, sagt Katja Maas, Beraterin am Standort Herford. „Hier bieten sich alle Möglichkeiten, zu arbeiten, kreativ zu sein, sich auszutauschen und zu wachsen.“ Bereits erprobt hat die PTA auch weitere Räumlichkeiten für eine Veranstaltung, von der alle begeistert waren.

„Wir sehen den BildungsCampus als idealen „externen“ Treffpunkt für die regionale Wirtschaft. Hier kann man sich kurzzeitig aus dem Tagesgeschäft zurückziehen, sich Themen wie bspw. der Neuentwicklung von Produkten und Prozessen, der Gestaltung eines Unternehmens-Nordsterns oder der Führungskräfteentwicklung widmen“, äußert Daniela Best, Geschäftsführerin der PTA. „Gerne bilden wir als PTA dazu das verbindende Element und der BildungsCampus den richtigen Rahmen.“

Das Kongresszentrum ist vielseitig und in seiner Art einmalig in Herford KongresszentrumFür nahezu jeden denkbaren Anlass stehen ein Auditorium sowie Konferenzräume zur Verfügung. Ein perfekt aufeinander abgestimmtes System aus Beleuchtung, Raumklang und Medientechnik sorgt für das ideale Veranstaltungserlebnis. Das moderne Ambiente des großen, lichtdurchfluteten Foyers mit der meterhohen Glasfront erlaubt den Blick über den weitläufigen BildungsCampus. In den ersten Monaten fanden bereits namhafte Veranstaltungen im Kongresszentrum statt: Das 13. Herforder Bauforum, das 2. OWL-Plenum 4.0 sowie die Jubiläumsveranstaltung zum 20-jährigen Bestehen der Erich-Gutenberg-Gesellschaft sind nur einige Beispiele.