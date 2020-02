Der ARCHITECTS‘ DARLING AWARD 2019

Kingspan Light + Air ESSMANN – Auszeichnung mit ARCHITECTS’ DARLING AWARD 2019

Bad Salzuflen. Mit welchen Herstellern und Produkten arbeiten Deutschlands Architekten besonders gerne? Antworten auf diese Frage gibt jedes Jahr der ARCHITECTS’ DARLING AWARD von Heinze. 2019 fand sich Kingspan Light + Air ESSMANN unter den besten in der Kategorie Dachbelichtung/Tageslichtsysteme und bekam die begehrte Auszeichnung in Bronze verliehen. Bewertet wurden die Produkte nach den Kriterien Auswahl, Preis-Leistungs-Verhältnis, Qualität, Innovation und Design/Optik. Besonders mit seinem breitgefächerten Angebot an Lichtkuppeln und Lichtbändern, die

ein Höchstmaß an Konfigurierbarkeit, Flexibilität und Sicherheit bieten, konnte Kingspan Light + Air ESSMANN überzeugen.

„Mit der Teilnahme von über 2.000 Architekten ist der ARCHITECTS’ DARLING AWARD die größte deutsche Branchenbefragung“, weiß Ulrich Brüning, Vertriebsleiter bei Kingspan Light + Air ESSMANN. „Die Konkurrenz ist groß. Umso stolzer sind wir, dass wir zu den ausgezeichneten Herstellern gehören. Gleichzeitig hat uns die Teilnahme wichtige Impulse dafür gegeben, in welchen Bereichen wir noch besser werden können.“

Bereits 2015 wurde Kingspan Light + Air │ESSMANN in der Kategorie Dachbeleuchtung/ Tageslichtsysteme mit einem ARCHITECTS’ DARLING AWARD bedacht.

Kingspan Light + Air | ESSMANN

Kingspan Light + Air wurde 2016 gegründet, um die Vision der Kingspan Group, ganzheitliche Lösungen für Gebäudehüllen anzubieten und umzusetzen. Durch die Kombination von jahrzehntelanger Branchenexpertise mit Kernkompetenzen in den Bereichen Tageslicht, natürliche Be- und Entlüftung, sowie Rauch- und Wärmeabzug bietet KLA Lösungen für sichere, gesunde und nachhaltige Gebäudeumgebungen in den Bereichen Bildung, Gewerbe, Industrie, Einzelhandel, Freizeit, Wohnen, Gesundheit und Infrastruktur. Seit seiner Gründung ist Kingspan Light + Air sowohl geografisch als auch im Hinblick auf sein Lösungsangebot gewachsen. Mit Niederlassungen in Nordamerika, Großbritannien, Irland und Kontinentaleuropa bedient Kingspan Light + Air die wachsenden Anforderungen seiner Kunden. Die Division beschäftigt derzeit weltweit über 1.700 Mitarbeiter. ESSMANN Gebäudetechnik gehört zur Unternehmensdivision Light + Air der Kingspan Group, die ihren Sitz in Irland hat und weltweit über 14.000 Mitarbeiter/-innen beschäftigt. Kingspan Light + Air ESSMANN ist einer der in Europa führenden Hersteller von Produkten und Systemlösungen in den Bereichen Licht, Luft und Sicherheit für Flachdächer und Fassaden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kingspanlightandair.de