Dennis Radtke MdEP: „Sumpf in der Fleischindustrie endlich trocken legen“

Brüssel/Ostwestfalen-Lippe . Als CDU-Europaabgeordneter ist Dennis Radtke auch für die Stadt Hamm und den Kreis Gütersloh tätig, in der die NRW-Hotspots der Skandale in der Fleischindustrie, Westfleisch und Tönnies, ihren Sitz haben.

Radtke sind die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie bereits seit langer Zeit ein Dorn im Auge. Nun befördert die Corona-Pandemie die ganze Misere in der Fleischindustrie zu Tage. Die Infektionenszahlen der Arbeitnehmer in den genannten Betrieben sei nur Resultat eines tiefgründigen Problems, so der CDU-Politiker. Radtke: „Bei allen notwendigen Untersuchungen vermisse ich in NRW die Kontrolleure der Finanzkontrolle Schwarzarbeit.“

Es sei nun an der Zeit die Ursachen der hohen Infektionszahlen in enger Zusammenarbeit und Abstimmung aller zuständiger Behörden zu bekämpfen, nämlich die prekären und katastrophalen Arbeitsbedingungen in den Betrieben. Fehlende Hygiene in den Unterkünften sei sicherlich hier nur eine nennenswerte Ursache.

Radtke weiter: „Wo ist hier der zuständige Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der auch für den Zoll zuständig ist, in dieser Situation?“ Nur mit flächendeckenden und konzeptionellen Kontrollen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls, könne man den Sumpf in der Fleischindustrie endlich trocken legen, so der CDU-Politiker Radtke.

Radtke abschließend: „Daher ist es nun an der Zeit, dass der Zoll die Beschäftigten nach Arbeitsbedingungen, Lohn, Arbeitszeit, Arbeitsverhältnis, Sozialversicherung und Unterkunft befragt und kontrolliert, ob die Mindestlöhne eingehalten werden.“

Dennis Radtke ist auch Landesvorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft Nordrhein-Westfalen sowie stellvertretender Bundesvorsitzender der CDA. Er ist im Europäischen Parlament Koordinator seiner Fraktion (Europäische Volkspartei, EVP) im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL).