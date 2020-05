Fotoaktion im Kreis Lippe zum OWL-Klimatag

Kreis Lippe. Der Klimaschutz soll auch in Zeiten, in denen die öffentliche Wahrnehmung nahezu komplett auf Corona liegt, nicht aus den Augen verloren werden. Daher lädt der Kreis Lippe zur Teilnahme an einer Foto-Aktion ein. Gesucht werden bildliche Impressionen, die zeigen, was die Lipper mit dem Thema Klimaschutz verbinden und warum dieses Foto den Klimaschutz für sie symbolisiert.

Anlässlich des OWL-Klimatages am 5. Juni 2020 werden die eingesandten Fotos auf der Webseite des KlimaPakts Lippe (www.klimapakt-lippe.de) veröffentlicht. „Wir möchten damit gerade in dieser Zeit, die für viele Menschen mit Sorgen und Einschränkungen verbunden ist, mit positiven Bildern einen Lichtblick schaffen“, erklärt Tobias Priß vom Umweltamt des Kreises die Aktion. Diese wird anstelle des OWL-Klimatages auf Initiative vom Kreis Lippe zeitgleich auch in den Kreisen Gütersloh, Herford, Höxter und Minden-Lübbecke sowie der kreisfreien Stadt Bielefeld durchgeführt. Eingesandt werden können die Fotos bis zum 4. Juni an masterplan@kreis-lippe.de – gerne ergänzt um einen persönlichen Satz, warum das Bild ein Ausdruck für Klimaschutz ist.