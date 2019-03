Den Frühling einfangen

Detmold. Nur noch wenige Wochen, dann startet das c in die neue Saison. Wer bis zum Saisonbeginn am 2. April die Möglichkeit nutzen möchte, einen Spaziergang durch das Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) zu machen und dabei frühlingshafte Fotomotive mit der Kamera einfangen möchte, kann das an zwei Sonntagen im März tun.

Am 3. und 17. März machen sich Hobbyfotografen jeweils um 13 Uhr unter Begleitung eines Profis auf den Weg durch das Gelände. Die Kosten pro Person betragen 15 Euro, die Gruppengröße ist auf 15 Personen beschränkt. Daher ist eine Anmeldung in der Museumszentrale unter Tel. 05231 7060 bis freitags vor der Veranstaltung erforderlich. Mitzubringen sind eine eigene Kamera und eventuell ein Stativ.