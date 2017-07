Dem Licht entgegen: 8. Bürener Nachtwanderung

Büren. Die 8. Auflage der beliebten Bürener Nachtwanderung auf dem Sintfeld-Höhenweg findet in diesem Jahr am Sonntag, 06. August, statt und führt durch den Ringelsteiner Wald.

Vom Wanderparkplatz Ringelstein, Buschenbach 1 in Büren-Harth, geht es auch über den Grenzsteinweg in die Tiefen des Ringelsteiner Waldes, wo Teilnehmer/innen das Erwachen der Natur bestaunen können. Insgesamt starten fünf Wandergruppen auf zwei Strecken. Auf der 18 km langen Wanderung starten Wandergruppen um 02:30 Uhr, 03:00 Uhr, 03:30 Uhr und um 04:00 Uhr. Um 04:30 Uhr startet eine Wandergruppe auf einer 12 km langen Strecke. Während mindestens einer Raststation werden auf allen Wanderungen kostenlose Getränke gereicht.

„Die Nachtwanderung in Büren ist sehr beliebt und gewinnt mit jedem Jahr neue Freunde“, schildert Bürgermeister Burkhard Schwuchow. Je nach Startzeit werden die Teilnehmer/innen gegen 07:30 und 08:30 im Restaurant „Waldschenke“ nahe dem Ausgangsort, eintreffen, wo ein herzhaftes Frühstück wartet und die Urkundenvergabe erfolgt. Das Frühstück ist in der Teilnahmegebühr enthalten.

Veranstalter sind die Stadt Büren zusammen mit der Touristik-Gemeinschaft Bürener Land e. V. und dem SGV Bürener Land e. V. Durch den geschichtsträchtigen Ringelsteiner Wald verlaufen neben dem „Grenzstein-Weg“ (17 km), dem „Sintfeld-Höhenweg“ (144 km), der „Sauerland-Waldroute“ (266 km) auch überregionale Fernwanderwege. Nicht umsonst gilt der Ringelsteiner Wald als das Wanderparadies in OWL.

Erstmalig in diesem Jahr gibt es eine Neuerung: Das Teilstück ab „Johanneseiche“ bis zum Rastplatz an Nöltings Hütte, ca. 20. Minuten, ist in diesem Jahr zur „Wanderung in Stille“ auserwählt worden. „Während dieses Teilstücks werden alle Teilnehmer/innen gebeten, nicht zu sprechen und auch das künstliche Licht auszuschalten. So wird die Wahrnehmung für die Natur und auch für das Wandern selbst gestärkt“, erklären die Veranstalter. Eingeleitet wird der Abschnitt „Wanderung in Stille“ durch die Rezitation eines irischen Gebetssatzes durch den jeweiligen Wanderführer oder die Wanderführerin.

Ein Dank gelte schon jetzt der Löschgruppe Harth von der Freiwilligen Feuerwehr Büren, die die Verkehrs- und Parksituation am Wanderparkplatz Ringelstein regelt, führen die Organisatoren weiter aus und freuen sich schon jetzt auf die Nachtwanderung.

Die Teilnahme an diesem Event ist aus organisatorischen Gründen nur mit vorheriger Anmeldung möglich: Stadt Büren, Tourist-Information, Königstraße 16, 33142 Büren, 02951/970 124, wandern@bueren.de, www.wandern-in-bueren.de. Für Erwachsene wird eine Teilnahmegebühr in Höhe von 15.00 Euro pro Person, für Kinder bis einschließlich 15 Jahre in Höhe von 10,00 Euro pro Person, erhoben. Bei der Anmeldung sollten neben dem Namen und der Adresse auch die gewünschte Startzeit und die E-Mail-Adresse angegeben werden.

Bild: Nachtwanderung © Stadt Büren