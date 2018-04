Dem Feuersalamander auf der Spur

Abendführung im LWL-Freilichtmuseum Detmold

Detmold. Ob Bruchsteinmauer, Brunnen oder Gräfte: Das LWL-Freilichtmuseum Detmold ist ein wahres Paradies für Feuersalamander. Daher bietet der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) in Kooperation mit dem Kreis Lippe am Donnerstag (19.4.) eine Abendführung an. Geograph Jürgen Braunsdorf erklärt beispielsweise, warum der Schutz der Feuersalamander so wichtig ist, welche Lebensräume er benötigt und welche Schutzmaßnahmen das LWL-Freilichtmuseum Detmold bereits umgesetzt hat. Die Abendführung startet um 19 Uhr am Museumseingang. Taschenlampen sollten mitgebracht werden. Die Führung ist kostenlos, allerdings sind Spenden willkommen. Anmeldungen nimmt das Infobüro des LWL-Freilichtmuseums Detmold bis zum 17.4. unter Tel. 05231 706 104 entgegen.