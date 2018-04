Studierende organisieren Podiumsdiskussion am 24. April 2018 um 18 Uhr an der FHM Bielefeld

Bielefeld. Studierende des Masterstudiengangs Crossmedia & Communication Management der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Bielefeld veranstalten am 24.04.2018 um 18 Uhr eine Podiumsdiskussion mit anschließendem Networking zum Thema „Deine Zukunft in OWL.“ Auf dem Podium sitzen Rebecca Sprengel (BRAX), Mirco Stickan (WAPP), Lars von der Wellen (Gauselmann Group) und Philipp Wolter (WAGO).

Ostwestfalen-Lippe ist mehr als nur der Teutoburger Wald und die Externsteine: Junge Berufseinsteiger finden hier beste Voraussetzungen, um nach dem Studium oder der Ausbildung erfolgreich in die Zukunft zu starten.

Im Rahmen eines Abschlussprojekts veranstalten FHM-Studierende des Masterstudiengangs Crossmedia & Communication Management am 24. April um 18 Uhr eine Podiumsdiskussion zum Thema „Deine Zukunft in OWL.“ Diese ist Teil einer Kampagne mit Informationen über Unternehmen aus OWL für die Bedürfnisse von Young Professionals. Über 25 Unternehmen wurden dazu von den Studierenden mit Text-, Bild- und Videomaterial abgebildet und zeigen die vielfältigen Möglichkeiten in OWL auch unter dem Fokus einer ausgeprägten Work-Life-Balance auf.

Auf dem Podium stellen sich an diesem Abend Rebecca Sprengel von BRAX, Mirco Stickan von WAPP, Lars von der Wellen von der Gauselmann Group und Philipp Wolter von WAGO den Fragen rund um Young Professionals von Moderator und FHM-Alumnus Jannis Johannmeier. Anschließend besteht bei einem Get-together die Möglichkeit, sich weiter auszutauschen.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, um vorherige Anmeldung wird jedoch gebeten unter: info@deine-zukunft-in-owl.de.

Infos & Anmeldung:

Datum & Ablauf: Dienstag, 24. April 2018, 18 Uhr

Ort: Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Bielefeld, Ravensberger Str. 10G, 33602 Bielefeld

Anmeldung unter: info@deine-zukunft-in-owl.de

Weitere Infos unter: www.deine-zukunft-in-owl.de

Foto: © FHM Bielefeld