DB Regio NRW unterstützt Sportvereine in NRW

DB Regio NRW verbindet und bewegt Menschen – und kein geringer Prozentsatz von rund einer Million Fahrgästen pro Tag ist in Sachen Sport unterwegs. Dies ist nur einer der Gründe für das seit einigen Jahren erfolgreiche Engagement der Nahverkehrstochter der Deutschen Bahn im Breitensport. Das diesjährige Engagement zahlt auf das Problem knapper Mannschafts- und Vereinskassen im Amateursport ein. Viele Mannschaften in NRW können sich keinen eigenen Trikotsatz finanzieren. DB Regio NRW hat sich diesem Problem angenommen und in Kooperation mit den Stadtsportbünden Köln, Bielefeld und Düsseldorf im letzten Jahr eine Trikot-Aktion ins Leben gerufen. Sportvereine verschiedenster Sportarten hatten die Möglichkeit erhalten, einen Trikotsatz für die neue Saison zu gewinnen. Die offizielle Trikotübergabe beim Stadtsportbund Köln fand am 12. März im Sportamt Köln statt. Rund 105 Mannschaften haben an der Aktion teilgenommen und sich um Trikotsätze beworben. Per Losverfahren wurden pro Stadt jeweils zehn Mannschaften ausgewählt. Ob Basketball, Tennis, Korbball oder Kegeln, jeder Verein hatte die Chance, einen DB Regio NRW-Trikotsatz zu gewinnen und nicht nur durch Einsatz und Sportsgeist auf dem Platz zu glänzen, sondern auch optisch als geschlossene Mannschaft aufzutreten.



Das Engagement der Kölner Sportvereine hat vor allem Jan Wolf Baake, Leiter Erlösmanagement und Produktinnovation von DB Regio NRW, begeistert. Dort haben mit Abstand die meisten Sportvereine an der Trikot-Aktion teilgenommen. „Wir freuen uns, dass wir zusammen mit der Sportstadt Köln eine Aktion ins Leben rufen konnten, die besonders dem Amateursport in NRW zu Gute kommt“, so Baake. „Köln ist nicht nur eine äußerst sportaffine Stadt, sondern auch für DB Regio ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt im Schienenverkehr in Nordrhein-Westfalen.“