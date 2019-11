Der Grünkohlexpress hat sich etabliert

Barntrup. Dauerbrenner der Landeseisenbahn Lippe im zehnten Jahr – Der Grünkohlexpress hat sich etabliert – Zusatzfahrt am 9. November. Mittlerweile sind sie Tradition, die Fahren mit dem Grünkohlexpress der Landeseisenbahn Lippe (LEL). Vor genau zehn Jahren hatte Cilly Hausdorf – treibende Kraft im Service der LEL die Idee den historischen Zug als rollendes Esszimmer zu vermarkten. Mit Erfolg: “Die Fahrten mit dem Grünkohlexpress haben sich zu einem unserer Angebotsklassiker entwickelt und dabei haben wir das Angebot die letzten Jahre immer weiter ausgebaut“, freut sich die rüstige Köchin, die auch im Rentenalter den Kochlöffel nicht aus der Hand geben kann.

Da die beiden regulären Grünkohlexpressfahrten am 01.11 und 03.11 bereits ausgebucht sind bietet die LEL einen dritten Zug am Samstag, den 09.11 um 17 Uhr an. Im Dunkeln strahlen die alten Wagen mit ihrer Beleuchtung nochmal ein ganz anderes Flair aus, das Essen in der Polsterklasse soll ja zum Erlebnis werden.

Nach der Abfahrt gibt es zunächst einen speziellen Grünkohl-Schnaps um auf den Abend einzustimmen, dann wird auf freier Strecke in der Landschaft angehalten und das Buffet eröffnet, bevor die Fahrt in gemütlichem Tempo weiter geht. Der Zug wird rund vier Stunden unterwegs sein. Die Servicemannschaft um Cilly Hausdorf wird die Fahrgäste während der Fahrt entsprechend versorgen. Darunter Britta Lies, die vor einigen Jahren bei den Grünkohlfahrten auf den Geschmack kam im Service der LEL mitzuhelfen:“ Wir sind hier eine lustige Truppe, aus alten Hasen und jungen Leuten, da macht das Arbeit im Ehrenamt einfach Spaß.“

Die Bahnfahrt inklusive Grünkohlessen vom Buffet, einem Bier und einem Grünkohl-Schnaps kostes 31 €. Buchungen sind ab sofort online unter shop.landeseisenbahn-lippe.de oder mittwochabends zwischen 18:00 und 20:00 Uhr am Telefon unter 05262 / 409904