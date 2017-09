Das war die M.O.W. 2017

Trendige Möbelmesse schließt ihre Türen



Bad Salzuflen. Vom 17. – 21. September fand im vollbesetzten Messezentrum Bad Salzuflen die Möbelmesse M.O.W. statt. Auf Fläche von 85.000 qm präsentierten 416 Austeller aus 35 Nationen ihre neusten Kollektionen und setzten neue Trends in der Möbel-Branche. Stärkste Nation nach Deutschland ist Polen, gefolgt von China, Dänemark, Niederlande, Italien und Frankreich. Der Auslandsanteil liegt bei 54 %. Unter den Ausstellern gab es eine Vielzahl von Unternehmen, die sich in Deutschland exklusiv auf der Messe präsentierten. Das alles verhalf der M.O.W. die größte Möbelmesse Europas in der zweiten Jahreshälfte zu werden.

Rund 15.000 Fachbesucher zählte die Messe. Trotz dieser hohen Zahl an Besuchern, setzt die M.O.W. mehr auf Qualität, als Quantität und möchte eine hochwertige Präsentation mit vielen außergewöhnlichen Ausstellern und einer großen ausstellerischen Vielfalt bieten. Und auch dieses Jahr konnte das umfangreiche Angebot der Aussteller sehr überzeugen. Von Küchen über Wandschränke bis hin zum Bett fürs Kinderzimmer war hier alles vorhanden. Möbel für Jung oder Alt ließen sich neben exklusiven Designerstücken finden. Egal ob preisgünstig oder teuer; egal ob schlicht oder extravagant; eine schier unendliche Auswahl an Möbeln wurde auf der M.O.W. zur Schau gestellt.

Trotz der diesjährigen Trendfarbe -grau- wurden Möbel in allen erdenklichen Farben ausgestellt. Liliane Kleiderschränke reihten sich neben weißen, schlichten Sofas. In Sachen Holz steht die Eiche bei den Kunden ganz oben. Aber auch matte Möbelstücke gewinnen unter Käufern mehr an Bedeutung und erfreuen sich großer Beliebtheit. Immer begehrter werden auch sogenannte „Industrialmöbel“. Das sind Einrichtungsgegenstände, welche aus Holz und Metall bestehen. Nachhaltige Wohngegenstände werden ebenso gefragter. Bei diesen „organischen“ Möbel wird auf tierische Rohstoffe, wie Leder verzichtet. Stattdessen setzt man auf natürliche Ressourcen, wie Holz oder Textilien. Vom stetig andauernden Digitalisierungsprozess blieben auch die Möbel nicht verschont. So sind gerade Boxspringbetten mit integrierter Soundanlage und Lichtanlage genauso im Trend, wie Massagestühle, welche sich mit Virtual Reality Brillen verbinden lassen.

Mit der M.O.W. möchte man die Grundlage für ein erfolgreiches Möbel-Jahr 2018 legen und positive Schlagzeilen liefern. Aber nicht nur die Firmen profitierten von der Möbelmesse, auch die Stadt Bad Salzuflen wurde bereichert. Viele der Aussteller übernachten während der Zeit in umliegenden Hotels und die Bedeutung des Standorts Bad Salzuflen konnte gestärkt werden.

Fotos: Jürgen Riedel / OWL-Journal