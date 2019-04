Neue Broschüre „Lieblingstouren Wandern“ bei der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (GfW) erschienen

Kreis Höxter. Rechtzeitig zum Start der Wandersaison hat das Kulturland Kreis Höxter die Broschüre „Lieblingstouren Wandern“ mit 22 Tourenvorschlägen neu aufgelegt. Die Wanderrouten bieten eine wunderbare Gelegenheit, die Schönheiten der eigenen Region zu erkunden, denn das Wanderparadies liegt vor der Haustür.

Insgesamt 60 Seiten umfassst die neue Wanderbroschüre und präsentiert ein breites Spektrum an Wandertouren in der Region: von der für Kinder spannenden Wanderung auf dem Kaleidoskopweg, über den ersten Jugendwanderweg im Kreis Höxter, die Hagebutten-Runde in Langeland-Erpentrup, bis hin zur sportlich anspruchsvollen Wanderung auf dem Niesetalweg oder dem Weser-Bever-Höhenweg.

„Wir freuen uns, dass wir inzwischen auch drei Qualitätswege Wanderbares Deutschland in der Region haben und diese in der Broschüre präsentieren können“, so Katja Krajewski, Tourismusreferentin bei der GfW Höxter. „Denn die mit dem Qualitätssiegel ausgezeichneten Wege erfahren bundesweit ein besonders großes Interesse und rücken die Region in den Fokus. Im Laufe des Jahres sollen noch drei weitere Wege aus der Broschüre mit dem begehrten Siegel ausgezeichnet werden.“

Wie gewohnt gibt es auch in der Broschüre „Lieblingstouren Wandern“ wieder die Tipps der Botschafter, denn sie kennen die Tour am besten und wissen, wo man den schönsten Rastplatz findet oder die beste Aussicht genießen kann.

Erhältlich ist die kostenlose Broschüre „Lieblingstouren Wandern“ bei der GfW Höxter, Corveyer Allee 7, 37671 Höxter, Tel. 05271 9743-23, info@kulturland.org, www.kulturland.org